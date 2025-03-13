Українці без медалей завершили останній етап Кубку світу з лижної акробатики

Українські спортсмени не змогли вибороти нагороди у фіналі останнього етапу сезону Кубку світу з лижної акробатики.

У чоловічому та жіночому фіналах мали виступити три українці, проте Володимир Кушнір не вийшов на старт.

Тому Максиму Кузнєцову довелося самотужки відстоювати честь України на світовій першості. На жаль, він завершив змагання тільки на сьомому місці, що стало для нього повторенням третього найкращого результату в кар'єрі на рівні Кубку світу.

FIS

У жіночому фіналі Україна представляла Ангеліна Брикіна. Але й вона не змогла поборотися за медалі. За свій виступ Ангеліна отримала 57,96 бала, чого вистачило тільки на 12 місце.

FIS

Кузнєцов та Брикіна виступали у перших фіналах з двох, а тому вони достроково втратили шанси на нагороди.

Нагадаємо, що наприкінці лютого Ангеліна Брикіна у складі збірної України не змогла пробитися до суперфіналу Кубку світу.