Левченко із найкращим результатом в кар'єрі вийшов у фінал чемпіонату Європи

Артем Левченко встановив особистий рекорд і вийшов до фіналу чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщенні.

Спортсмен штовхнув ядро на позначку у 20.25 метрів та посів шосте місце у кваліфікації. Попередній рекорд Левченка становив 20.03 метра.

Цікаво, що для виходу у фінал спортсмену потрібно було або штовхнути ядро на 21 метр, що зміг виконати лише один спортсмен, або потрапити до вісімки кращих.

Зазначимо, що фінальні змагання у цій дисципліні відбудуться сьогодні, 9 березня о 17:28 за київським часом.

На сайті "Чемпіон" доступний розклад усіх змагань чемпіонату Європи з легкої атлетики для українських спортсменів.

Напередодні український стрибун у висоту Олег Дорощук продемонстрував найкращий результат сезону у світі та завоював золоту медаль чемпіонату Європи.