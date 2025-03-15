Колишнього гравця НФЛ звинуватили у зґвалтуванні двох жінок

Колишнього гравця НФЛ Марселлуса Вайлі звинуватили у зґвалтуванні двох жінок, що відбулися в Колумбійському університеті в 1990-х роках.

Про це повідомляє DailyMail.

Потерпілі подали позови до суду в Нью-Йорку. У них стверджується, що ці інциденти сталися в кімнаті Вайлі в гуртожитку Університету Ліги Плюща в 1994-му.

Зауважимо, що 50-річний Вайлі вже не вперше звинувачується у зґвалтуванні. У листопаді 2023 року нині професор Ліги Плюща і соціолог стверджував, що Вайлі насильно позбавив її цноти у 1994 році. Вайлі назвав ті звинувачення нісенітницею.

Протягом своєї кар'єри у НФЛ Вайлі грав за команди Баффало Біллз, Сан-Дієго Чарджерс, Даллас Ковбойз і Джексонвілл Ягуарс. У 2001 році він був відібраний на Pro Bowl.

Нагадаємо, дворазового переможця Супербоулу в складі Канзас-Сіті Чіфс Кадаріуса Тоні нещодавно затримала поліція. Причиною став напад на жінку.