Казах Кінбозан пояснив, чому програв Аонішікі на турнірі Aki Basho 2026
Єдиний представник Казахстану в дивізіоні макуучі (найсильніша ліга сумо) Кінбозан пояснив, чому програв Данилу Аонішікі Явгусишину. За його словами, він провалив початок поєдинку.
Ерсіна Балтагула (справжнє ім'я) цитує Nikkansports.com.
"Я трохи провалив тачі-ай (стартове зіткнення). Чи був Аонішікі швидким? Та ні.
Не було жодного напруження перед поєдинком. У мене ще є три дні. Буду намагатися".
29-річний Кінбозан на батьківщині займався дзюдо та куресом – національною боротьбою Казахстану.
У 18 років переїхав до Японії, де закінчив школу та вступив до університету.
У березні 2023 року дебютував у найсильнішому дивізіоні. Після 10 турнірів вилетів у джурьо, але одразу ж із результатом 12-3 виграв його. Загалом у макуучі до Aki Basho 2026 здобув 142 перемоги при 156 поразках.
Зазначимо, що на вересневому башо Ерсін поступився також Сергію Шіші Соколовському під час третього дня.