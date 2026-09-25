Казах Кінбозан пояснив, чому програв Аонішікі на турнірі Aki Basho 2026

Єдиний представник Казахстану в дивізіоні макуучі (найсильніша ліга сумо) Кінбозан пояснив, чому програв Данилу Аонішікі Явгусишину. За його словами, він провалив початок поєдинку.

Ерсіна Балтагула (справжнє ім'я) цитує Nikkansports.com.

"Я трохи провалив тачі-ай (стартове зіткнення). Чи був Аонішікі швидким? Та ні. Не було жодного напруження перед поєдинком. У мене ще є три дні. Буду намагатися".

29-річний Кінбозан на батьківщині займався дзюдо та куресом – національною боротьбою Казахстану.

У 18 років переїхав до Японії, де закінчив школу та вступив до університету.

У березні 2023 року дебютував у найсильнішому дивізіоні. Після 10 турнірів вилетів у джурьо, але одразу ж із результатом 12-3 виграв його. Загалом у макуучі до Aki Basho 2026 здобув 142 перемоги при 156 поразках.

Зазначимо, що на вересневому башо Ерсін поступився також Сергію Шіші Соколовському під час третього дня.