Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Інше

Казах Кінбозан пояснив, чому програв Аонішікі на турнірі Aki Basho 2026

Руслан Травкін — 25 вересня 2026, 02:21
Казах Кінбозан пояснив, чому програв Аонішікі на турнірі Aki Basho 2026
nikkansports.com

Єдиний представник Казахстану в дивізіоні макуучі (найсильніша ліга сумо) Кінбозан пояснив, чому програв Данилу Аонішікі Явгусишину. За його словами, він провалив початок поєдинку.

Ерсіна Балтагула (справжнє ім'я) цитує Nikkansports.com.

трохи провалив тачі-ай (стартове зіткнення). Чи був Аонішікі швидким? Та ні.

Не було жодного напруження перед поєдинком. У мене ще є три дні. Буду намагатися".

29-річний Кінбозан на батьківщині займався дзюдо та куресом – національною боротьбою Казахстану.

У 18 років переїхав до Японії, де закінчив школу та вступив до університету.

У березні 2023 року дебютував у найсильнішому дивізіоні. Після 10 турнірів вилетів у джурьо, але одразу ж із результатом 12-3 виграв його. Загалом у макуучі до Aki Basho 2026 здобув 142 перемоги при 156 поразках. 

Зазначимо, що на вересневому башо Ерсін поступився також Сергію Шіші Соколовському під час третього дня.

Сумо Данило Аонішікі Явгусишин

Данило Аонішікі Явгусишин

Аонішікі виштовхав 181-кілограмового казаха, яскравий тріумф Фуджінокави: результати 12 дня Aki Basho 2026
Важливі перемоги Аонішікі та Шіші, йокозуна йде у відрив: результати 11 дня Aki Basho 2026
Аонішікі та Чіраноумі дали оцінку власній сутичці на Aki Basho 2026
Аонішікі переміг, йокозуна впевнено крокує до Кубку Імператора: результати 10 дня Aki Basho 2026
Аонішікі висловився про успіх у сутичці з незручним Йошинофуджі

Останні новини