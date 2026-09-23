Важливі перемоги Аонішікі та Шіші, йокозуна йде у відрив: результати 11 дня Aki Basho 2026
У столиці Японії, Токіо, на арені "Рьогоку Кокугікан" завершився 11 день гранд-турніру з сумо Aki Basho 2026.
Данило Аонішікі Явгусишин в активному стилі переміг японця Таканошо.
Тепер у Данила результат 8-3 і друге місце в таблиці. Стільки ж перемог мають Атамфіуджі та Фуджинокава, які сьогодні поступилися.
Фуджинокава нічого не зміг протиставити йокозуні Оносато. Дайкі Накамура (справжнє ім'я) тепер має показник 10-1, що робить його фаворитом на Кубок Імператора.
Атаміфуджі поступився Кірішімі. Монгол досить впевнено проатакував перспективного японця.
Сергій Шіші Соколовський після тачі-ай зумів захопити Шонанноумі, а потім ривком провести йорікірі (виштовхування).
Турнірна таблиця Aki Basho 2026 після 11 днів
Розклад 12 дня турніру Aki Basho 2026
У четвер, 24 вересня, Данило зустрінеться з Кінбозаном. Казах наразі йде з ним однаково – 8:3. В особистих зустрічах перевага не на користь Аонішікі – 1:2.
Опонентом Сергія буде Нішікіфуджі. Японець виграв тричі за чотири матчі.
Раніше Явгусишин висловився про свій успіх над Чураноумі під час 10 дня башо.