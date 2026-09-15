Валідольний успіх Аонішікі, Шіші на характері здолав казаха: результати 3 дня Aki Basho

У столиці Японії, Токіо, завершився третій день гранд-турніру з сумо Aki Basho 2026. Для українських сумоїстів він виявився успішним.

Данило Аонішікі Явгусишин зустрічався з Котошохо. Дуже незручним для себе суперником, адже виграв у нього лише один матч із чотирьох за кар'єру.

Котошохо був близький і цього разу до успіху. Данило під час тачі-ай (стартове зіткнення – прим.) атакував у звичній для себе низькій стійці, але провалився і був близький, щоб вилетіти за межі кола.

Явгусишина врятувала чудова кординація. Якщо говорити баскетбольною термінологією, то він використав спін-мув (оберт на 360°), а потім перехопив ініціативу. Українець у силовій боротьбі повалив японця.

Фантастичний характер показав і Сергій Шіші Соколовський. Українець протистояв єдиному предстивнику Казахстану в макуучі (найвищий дивізіон – прим.) Кінбозану.

Ерсін Балтагул (справжнє ім'я – прим.) чудово розпочав сутичку. Сергій був за міліметри, щоб зазнати невдачі.

Надалі між рікіші тривала боротьба, де сили першими залишили казаха.

Поразок зазнали японець Атаміфуджі та монгол Кірішіма – на липневому Nagoya Basho саме вони були головними конкурентами Данила в боротьбі за Кубок Імператора.

Без поразок залишається йокозуна Оносато. Дайкі Накамура проти Котоейхо показав свою домінуючу силу, витративши на поєдинок кілька секунд.

Аонішікі, Оносато, Котозакура, Таканошо, Фуджісеюн, Асакорю та Дайсезан наразі ще не знали гіркоти поразки.

У середу, 16 вересня, Шіші зійдеться на дохйо з Вакамотохару. Опонентом для Данила стане Хакунофуджі.

Нагадаємо, раніше Аонішікі висловився про свій успіх над досвідченим Такаясу.