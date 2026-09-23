Аонішікі та Чіраноумі дали оцінку власній сутичці на Aki Basho 2026

Під час 10 дня турніру з сумо Aki Basho 2026 Данило Аонішікі Явгусишин зійшовся на дохйо з японцем Чураноумі. Перемогу забрав українець.

Слова сумоїстів після поєдинку передає Nikkan Sports. Деталі додає Hochi.news.

"Чураноумі – досвідчений борець сумо. Я не думав, що все закінчиться, навіть якщо я схоплю його за маваші (пояс). Я радий, що зрештою зміг зайняти свою позицію. Ще не кінець (турніру), тому я хочу викладатися на повну до самого кінця", – сказав 22-річний Явгусишин.

"Все було як завжди. Гадаю, раніше це були сумо-поєдинки, де ми намагалися триматися на відстані, але сьогодні суперник щільно притискався до мене. Я зупинився", – зізнався 33-річний Cіндзі Кізакі (справжнє ім'я).

Чураноумі дебютував у макуучі (найсильніший дивізіон) у грудні 2023-го. За 17 турнірів до Aki Basho він здобув 129 перемог при 126 поразках.

Наразі обидва рікіші мають показник 7-3 і претендують на юшо (перемогу в турнірі). Лідером із результатом 9-1 є йокозуна Оносато.

t.me/kachikoshiua

В останні дні між собою боротимуться представники сан'яку (йокозуна, озекі, секіваке та комусубі), тож все може змінитися.

Нагадаємо, раніше Данило висловився про свій успіх у бою з Йошинофуджі.