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Аонішікі та Чіраноумі дали оцінку власній сутичці на Aki Basho 2026

Руслан Травкін — 23 вересня 2026, 01:45
Аонішікі та Чіраноумі дали оцінку власній сутичці на Aki Basho 2026
Данило Аонішікі Явгусишин
nikkansports.com

Під час 10 дня турніру з сумо Aki Basho 2026 Данило Аонішікі Явгусишин зійшовся на дохйо з японцем Чураноумі. Перемогу забрав українець.

Слова сумоїстів після поєдинку передає Nikkan Sports. Деталі додає Hochi.news.

"Чураноумі – досвідчений борець сумо. Я не думав, що все закінчиться, навіть якщо я схоплю його за маваші (пояс). Я радий, що зрештою зміг зайняти свою позицію.

Ще не кінець (турніру), тому я хочу викладатися на повну до самого кінця", – сказав 22-річний Явгусишин.

"Все було як завжди. Гадаю, раніше це були сумо-поєдинки, де ми намагалися триматися на відстані, але сьогодні суперник щільно притискався до мене. Я зупинився", – зізнався 33-річний Cіндзі Кізакі (справжнє ім'я). 

Чураноумі дебютував у макуучі (найсильніший дивізіон) у грудні 2023-го. За 17 турнірів до Aki Basho він здобув 129 перемог при 126 поразках. 

Наразі обидва рікіші мають показник 7-3 і претендують на юшо (перемогу в турнірі). Лідером із результатом 9-1 є йокозуна Оносато.

t.me/kachikoshiua

В останні дні між собою боротимуться представники сан'яку (йокозуна, озекі, секіваке та комусубі), тож все може змінитися. 

Нагадаємо, раніше Данило висловився про свій успіх у бою з Йошинофуджі. 

Сумо Данило Аонішікі Явгусишин

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