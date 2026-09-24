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Аонішікі виштовхав 181-кілограмового казаха, яскравий тріумф Фуджінокави: результати 12 дня Aki Basho 2026

Руслан Травкін — 24 вересня 2026, 15:45
Аонішікі виштовхав 181-кілограмового казаха, яскравий тріумф Фуджінокави: результати 12 дня Aki Basho 2026
Аонішікі та Кінбозан
nikkansports.com

У столиці Японії, Токіо, завершився 12 день гранд-турніру з сумо Aki Basho 2026.

Українець Данило Аонішікі Явгусишин зійшовся на дохйо з представником Казахстану Ерсіном Балтагулом, який виступає під шиконою (іменем) Кінбозан.

Під час тачі-ай суперники добре схопили один одного, але Данило зумів розвернути 181-кілограмового Кінбозана, а потім виштовхнув його за межі кола.

Сергій Шіші Соколовський програв Нішікіфуджі. Тепер українцю треба виграти решту 3 поєдинки на турнірі, щоб отримати качі-коші (8-7 і краще). Такий результат не дозволить йому впасти в рейтингу.

Йокозуна Оносато не мав проблем із перспективним Атаміфуджі. Останній цією поразкою нівелював свої шанси отримати ранг озекі, адже йому треба було здобути щонайменше 12 тріумфів.

Монгол Кірішіма після трьох башо поспіль із показником 12-3 на цьому турнірі вже має 6 невдач. Цього разу він поступився "маленькому" Фуджінокаві, який зберігає шанси на Кубок Імператора.

Турнірна таблиця Aki Basho 2026 після 12 днів

t.me/kachikoshiua

Розклад матчів на 13 день Aki Basho 2026

t.me/kachikoshiua

У п'ятницю, 25 вересня, на Данила очікує зустріч із Котозакурою. Він має солідну перевагу в особистих зустрічах – 6:1.

Сергія очікує дуель проти монгола Чійошойоми. Соколовський виграв 5 поєдинків при 3 поразках проти цього рікіші. 

Найцікавіша зустріч буде між йокозуною Оносато та Кірішімою. 

Сумо Данило Аонішікі Явгусишин Сергій Шіші Соколовський

Данило Аонішікі Явгусишин

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