Неймовірна історія шуби: як гравець НФЛ вшанував пам'ять батька на Супербоулі

У неділю ДеАндре Хопкінс вийшов на поле у фіналі Супербоула LIX, на ньому була не лише форма Канзас-Сіті Чіфс, а й важлива частина його родинної спадщини.

Перед грою Хопкінс з’явився на стадіоні в розкішній норковій шубі, яку передав йому його батько. Цей одяг мав для нього особливе значення, адже його батько помер у 1992 році – в тому ж році, коли народився ДеАндре.

Саме ця шуба стало символом не лише пам’яті, а й виконаної обіцянки. Як розповів ESPN Джефф Дарлінгтон, Хопкінс давно вирішив: він одягне її або в день весілля, або у день, коли гратиме у Супербоулі. І цей момент настав.

"Мій батько був лідером у нашій сім’ї, лідером у нашій громаді. Тому для мене дуже важливо мати часточку його поруч у цей день", – заявив Хопкінс.

Аби шуба пасувала йому ідеально, довелося зробити легке коригування крою. Але це не змінило його головного змісту – вона все ще залишалося символом спадковості, сили та підтримки.

Однак фінал виявився не таким, як мріяв Хопкінс. Філадельфія Іглз здобула перемогу над Канзас-Сіті Чіфс з рахунком 40:22, завоювавши свій другий Супербоул в історії.

Це була не просто гра за титул. Для Хопкінса це був матч, у якому він ніс пам’ять про батька. І незалежно від результату, він вже переможець, бо виконав свою давню обіцянку.