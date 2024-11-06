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Маск – про вибори президента США: Гейм, сет, матч

Володимир Клепач — 6 листопада 2024, 09:23
Маск – про вибори президента США: Гейм, сет, матч
Getty images

Відомий підприємець і мільярдер Ілон Маск тенісним терміном відреагував на перші результати виборів президента США, де наразі впевнено лідирує кандидат від республіканської партії Дональд Трамп.

"Гейм, сет, матч", – написав Маск у соцмережі X.

Відзначимо, що наразі Дональд Трамп перемагає у "хитких" штатах Північна Кароліна та Джоржія, а також перемагає в Айові, де після даних соцопитувань допускали сенсацію. Одразу декілька прогнозів у США передбачають перемогу на президентських виборах кандидата від Республіканської партії.

Маск почав відкрито підтримувати Дональда Трампа у його передвиборчій кампанії після замаху на республіканця, який стався у штаті Пенсильванія влітку цього року. Раніше на передвиборчому мітингу Дональда Трампа він заявив, що той має виграти у президентських перегонах, адже його суперники нібито "намагаються відібрати в американців свободу слова".

Цікаво, що Трамп і Маск обговорювали попередні підсумки виборів президента США за одним столом із керівником UFC Дейною Вайтом.

Трамп був президентом США з 20 січня 2017 до 20 січня 2021.

Раніше підсумки виборів президента США підбив Американський боксер Джейк Пол (10-1, 7 КО).

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