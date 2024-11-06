Маск – про вибори президента США: Гейм, сет, матч
Відомий підприємець і мільярдер Ілон Маск тенісним терміном відреагував на перші результати виборів президента США, де наразі впевнено лідирує кандидат від республіканської партії Дональд Трамп.
"Гейм, сет, матч", – написав Маск у соцмережі X.
Відзначимо, що наразі Дональд Трамп перемагає у "хитких" штатах Північна Кароліна та Джоржія, а також перемагає в Айові, де після даних соцопитувань допускали сенсацію. Одразу декілька прогнозів у США передбачають перемогу на президентських виборах кандидата від Республіканської партії.
Маск почав відкрито підтримувати Дональда Трампа у його передвиборчій кампанії після замаху на республіканця, який стався у штаті Пенсильванія влітку цього року. Раніше на передвиборчому мітингу Дональда Трампа він заявив, що той має виграти у президентських перегонах, адже його суперники нібито "намагаються відібрати в американців свободу слова".
Цікаво, що Трамп і Маск обговорювали попередні підсумки виборів президента США за одним столом із керівником UFC Дейною Вайтом.
Трамп був президентом США з 20 січня 2017 до 20 січня 2021.
Раніше підсумки виборів президента США підбив Американський боксер Джейк Пол (10-1, 7 КО).