Маск зацікавлений у купівлі англійського гранда
Ілон Маск
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Еррол Маск, батько американського мільярдера Ілона Маска, заявив, що його син може купити англійський футбольний клуб.
Цитує Маска DaveOCKOP.
"Він хотів би цього, очевидно. Всі хотіли б, в тому числі я. Його бабуся народилася в Ліверпулі, у нас є родичі в Ліверпулі. І нам пощастило знати багатьох з The Beatles, тому що вони виросли з деякими членами моєї родини.
Знаєте, ми прив’язані до Ліверпуля", – розповів Еррол Маск
У попередньому турі Ліверпуль зіграв внічию з Манчестер Юнайтед. Наразі мерсисайдці лідирують у турнірній таблиці чемпіонату Англії, маючи 46 очок та має ще одну гру в запасі порівняно з Арсеналом, який має у своєму активі лише 40 залікових балів.
В наступному поєдинку "червоні" зустрінуться в гостях з Тоттенгемом.