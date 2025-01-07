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Маск зацікавлений у купівлі англійського гранда

Олександр Булава — 7 січня 2025, 20:09
Маск зацікавлений у купівлі англійського гранда
Ілон Маск
Getty images

Еррол Маск, батько американського мільярдера Ілона Маска, заявив, що його син може купити англійський футбольний клуб.

Цитує Маска DaveOCKOP.

"Він хотів би цього, очевидно. Всі хотіли б, в тому числі я. Його бабуся народилася в Ліверпулі, у нас є родичі в Ліверпулі. І нам пощастило знати багатьох з The Beatles, тому що вони виросли з деякими членами моєї родини.

Знаєте, ми прив’язані до Ліверпуля", – розповів Еррол Маск

У попередньому турі Ліверпуль зіграв внічию з Манчестер Юнайтед. Наразі мерсисайдці лідирують у турнірній таблиці чемпіонату Англії, маючи 46 очок та має ще одну гру в запасі порівняно з Арсеналом, який має у своєму активі лише 40 залікових балів.

В наступному поєдинку "червоні" зустрінуться в гостях з Тоттенгемом.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ліверпуль Ілон Маск

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