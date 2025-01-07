Маск зацікавлений у купівлі англійського гранда

Еррол Маск, батько американського мільярдера Ілона Маска, заявив, що його син може купити англійський футбольний клуб.

Цитує Маска DaveOCKOP.

"Він хотів би цього, очевидно. Всі хотіли б, в тому числі я. Його бабуся народилася в Ліверпулі, у нас є родичі в Ліверпулі. І нам пощастило знати багатьох з The Beatles, тому що вони виросли з деякими членами моєї родини. Знаєте, ми прив’язані до Ліверпуля", – розповів Еррол Маск

У попередньому турі Ліверпуль зіграв внічию з Манчестер Юнайтед. Наразі мерсисайдці лідирують у турнірній таблиці чемпіонату Англії, маючи 46 очок та має ще одну гру в запасі порівняно з Арсеналом, який має у своєму активі лише 40 залікових балів.

В наступному поєдинку "червоні" зустрінуться в гостях з Тоттенгемом.