Ще один клуб Бундесліги залишив соцмережу Х

Німецький Вердер оголосив про відхід із соцмережі "Х" (Twitter) через те, що вона після приходу Ілона Маска змінилася в гіршу сторону.

Про це повідомила клубна пресслужба.

"Відколи Ілон Маск узяв на себе управління платформою, мову ворожнечі, ненависть до меншин, праві екстремістські пости та теорії змови зросли неймовірними темпами під прикриттям свободи вираження думок. Радикалізація платформи просувається Ілоном Маском та його публікаціями, включаючи трансфобні, антисемітські та широко поширені теорії змови. З недавньою радикалізацією платформи червону лінію для клубу Бундесліги було перейдено. Тому "зелено-білі" залишають "X" і сподіваються, що багато з понад 600 000 підписників стежитимуть за клубом у майбутньому", – йдеться у заяві", – йдеться у заяві.

Клуб також зазначив, що алгоритми та елементи керування платформи "X" абсолютно непрозорі. Крім того, Ілон Маск використовує мережу як політичну зброю, як це нещодавно було помічено в ході передвиборчої кампанії в США.

Нагадаємо, раніше подібний крок зробив інший представник чемпіонату Німеччини Санкт-Паулі.