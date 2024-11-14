Клуб Бундесліги залишив платформу "X" через політику Маска

Футбольний клуб Бундесліги Санкт-Паулі зробив офіційну заяву, що більше не використовуватиме платформу "X".

Про це клуб заявив на власному сайті.

"Після того, як Ілон Маск придбав Twitter, він перетворив "X" на машину ненависті. Расизм та теорії змови безперешкодно поширюються або навіть куруються. Образи та погрози рідко санкціонуються і продаються як нібито свобода слова.

Після перемоги на виборах Дональд Трамп оголосив, що призначить Маска главою новоствореного відомства. Маск активно підтримував Трампа під час виборчої кампанії, в тому числі за допомогою "X".

Можна припустити, що "X" також просуватиме авторитарний, людиноненависницький та праворадикальний контент на виборах в Бундестаг і таким чином маніпулюватиме публічним дискурсом.



Обліковий запис більше не використовуватиметься. Однак контент за останні одинадцять років має залишатися онлайн, оскільки він має історичну цінність", – йдеться у заяві.