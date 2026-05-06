Помер легендарний півзахисник Інтера

Відомий у минулому італійський півзахисник Еварісто Беккалоссі пішов із життя у середу, 6 травня, у віці 69 років.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

У січні 2025 року Беккалоссі переніс сильний крововилив у мозок, після чого провів 47 днів у комі. Після цього ексфутболіст проходив тривалу реабілітацію у своєму рідному місті, Брешії, проте впоратися з наслідками крововиливу так і не зумів, не доживши 6 днів до свого 70-річчя.

Беккалоссі відомий, перш за все, своїми виступами за міланський Інтер у 1978 – 1984 роках. Він був лідером команди, яка стала чемпіоном Італії 1980 року та виграла Кубок Італії-1982.

Також Беккалоссі захищав кольори Брешії, Сампдорії, Монци, Барлетти, Порденоне та Брено. У 1985 році в складі Сампдорії вдруге у кар'єрі виграв Кубок Італії.

