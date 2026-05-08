У Бразилії злочинці застрелили бійця ММА

Бразильський боєць ММА Рожеріо Сілва Сантос був застрелений внаслідок нападу двох озброєних чоловіків.

Про це повідомляє The Sun.

Трагічний інцидент стався 6 травня у місті Лукас-ду-Ріу-Верді, розташованому у штаті Мату-Гросу.

За інформацією поліції, 36-річного Рожеріо переслідували двоє озброєних чоловіків. Біля входу до продуктового магазину його застрелили з близької відстані, завдавши трьох пострілів. Після цього зловмисники втекли з місця злочину.

На момент прибуття медиків та поліції колишній боєць ММА вже був мертвий. Місцеві ЗМІ назвали вбивство Рожеріо "стратою". Наразі поліція шукає підозрюваних.

Рожеріо Сілва Сантос народився у місті Алмейрім в амазонському штаті Пара. У змішаних єдиноборствах виступав під прізвиськом Cachorro Louco – "Скажене цуценя". Згідно зі статистикою, він програв усі вісім своїх боїв. Востаннє він виходив в октагон у 2018 році.

