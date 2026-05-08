Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон ММА

У Бразилії злочинці застрелили бійця ММА

Сергій Шаховець — 8 травня 2026, 13:34
У Бразилії злочинці застрелили бійця ММА
Рожеріо Сілва Сантос
The Sun

Бразильський боєць ММА Рожеріо Сілва Сантос був застрелений внаслідок нападу двох озброєних чоловіків.

Про це повідомляє The Sun.

Трагічний інцидент стався 6 травня у місті Лукас-ду-Ріу-Верді, розташованому у штаті Мату-Гросу.

За інформацією поліції, 36-річного Рожеріо переслідували двоє озброєних чоловіків. Біля входу до продуктового магазину його застрелили з близької відстані, завдавши трьох пострілів. Після цього зловмисники втекли з місця злочину.

На момент прибуття медиків та поліції колишній боєць ММА вже був мертвий. Місцеві ЗМІ назвали вбивство Рожеріо "стратою". Наразі поліція шукає підозрюваних.

Рожеріо Сілва Сантос народився у місті Алмейрім в амазонському штаті Пара. У змішаних єдиноборствах виступав під прізвиськом Cachorro Louco – "Скажене цуценя". Згідно зі статистикою, він програв усі вісім своїх боїв. Востаннє він виходив в октагон у 2018 році.

Раніше повідомлялося про загибель американського боксера Адріана Вальдовіноса, якого застрелив чоловік його дівчини.

смерть ММА

ММА

Унікальні змагання з ММА на честь морпіхів Військово-морських сил відбулися В Одесі
Трамп зустрівся з учасниками бійцівського шоу UFC у Білому домі
Російських бійців допустили до міжнародних змагань із ММА
Названо ім’я суперника Беленюка по дебютному бою в ММА
Грузинський боєць UFC жорстко поставив легенду на місце після фрази російською мовою

Останні новини