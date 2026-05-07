Американського боксера застрелив колишній чоловік його дівчини

Американський боксер легкої та першої напівсередньої ваги Адріан Вальдовінос (8‑2‑1, 6 КО) загинув внаслідок вбивства, яке скоїв колишній чоловік його подруги.

Про це повідомляє ABC7.

Вбивство спортсмена сталося близько 4-ї години ранку у неділю, 3 травня, в американському місті Ганфорді, штаті Каліфорнії.

За даними поліції, підозрюваним виявився 33-річний Віесент Діас – колишній чоловік дівчини Вальдовіноса. Він увірвався до будинку та вбив 25-річного боксера. Після цього Діас наклав на себе руки.

Поліція прибула на місце злочину після виклику, який отримала від свідків сварки між чоловіком і жінкою.

"Коли офіцери прибули на місце, двоє підійшли до дверей, представилися та побачили чоловіка у вікні, який дістав пістолет і застрелився", – розповів лейтенант поліції Ганфорда Джастін Валлін.

Повідомляється, що Діас припаркував свій автомобіль за 100 метрів від будинку та увірвався всередину з великокаліберною зброєю.

Наразі слідчі з'ясовують, де підозрюваний міг отримати зброю, адже раніше він мав проблеми із законом і не мав права володіти нею.

Зазначимо, що Вальдовінос востаннє виходив на ринг у травні 2021 року, коли поступився рішенням суддів мексиканцю Едгару Раміресу.

