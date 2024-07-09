Гутцайт розповів, чи дискваліфіковуватимуть українців на Олімпіаді за політичні висловлювання

Президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт прокоментував, чи будуть українців дискваліфіковувати через політичні висловлювання на Олімпіаді-2024.

Про це він розповів на конференції.

"У нас в Парижі був відкритий олімпійський дім Volia Space. Наш девіз на олімпійських іграх — "The will to win", тобто в українському домі кожен спортсмен може висловлюватися як він вважає за потрібне, кожен спортсмен скаже як він дякує ЗСУ, як він відчуває в серці що відбувається в Україні, щоб нам всі країни допомагали, що нам треба вистояти.

Вчора бачили як Еліна Світоліна після матчу плакала через удар по Охматдиту, як їй аплодували, я впевнений що наші багато скажуть, але ми розуміємо, що в олімпійському селищі за нами будуть слідкувати багато ЗМІ, в тому числі російські, до нас буде прикута увага.

Тому на іграх бажано нашим спортсменам змагатися, перемагати та підіймати прапор. Бо я впевнений, що в багатьох випадках люди не зрозуміють сказане, а коли наші підійматимуть прапори, то весь світ побачить, що Україна вистояла, що Україна є і буде", — сказав Гутцайт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна отримала ще одну представницю на Олімпійських іграх-2024.