Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

Пропустить Олімпіаду: бронзового призера чемпіонату світу відсторонили на два роки

Руслан Травкін — 10 жовтня 2025, 05:44
Пропустить Олімпіаду: бронзового призера чемпіонату світу відсторонили на два роки
Арран Гуллівер
Instagram

Британського бобслеїста Аррана Гуллівера відсторонили на два роки за позитивну пробу на острин. Він пропустить пропустить Олімпіаду-2026.

Про це повідомила пресслужба Міжнародного агентства допінг-тестування (ITA).

За даними ITA, остарин може підвищити продуктивність шляхом "сприяння росту чистої м’язової маси та підвищення сили".

Гуллівер є дворазовим призером чемпіонату світу з бобслею-четвірки у складі команди Великої Британії. На змаганнях 2023 року британці виграли срібло, а на цьогорічному ЧС у Лейк-Плесіді стали третіми. Цю його нагороду буде анульовано.

У 2023 році Арран став у складі національної збірної Чемпіоном Європи.

Нагадаємо, циклокрос та крос-кантрі можуть бути додані до зимової Олімпіади

дискваліфікація допінг Олімпійські ігри Бобслей

Бобслей

Гераскевич посприяв недопуску російських скелетоністів і бобслеїстів до Олімпіади-2026
Російських бобслеїстів не допустили участі у відборі до ОІ-2026
Міжнародна федерація бобслею та скелетону 29 березня розгляне питання повернення спортсменів РФ
Віцечемпіона світу з бобслею тимчасово відсторонено через провальний допінг-тест
Чемпіонат світу з бобслею та скелетону: з лідером із топ-10 і надією на медаль

Останні новини