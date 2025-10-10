Пропустить Олімпіаду: бронзового призера чемпіонату світу відсторонили на два роки
Арран Гуллівер
Британського бобслеїста Аррана Гуллівера відсторонили на два роки за позитивну пробу на острин. Він пропустить пропустить Олімпіаду-2026.
Про це повідомила пресслужба Міжнародного агентства допінг-тестування (ITA).
За даними ITA, остарин може підвищити продуктивність шляхом "сприяння росту чистої м’язової маси та підвищення сили".
Гуллівер є дворазовим призером чемпіонату світу з бобслею-четвірки у складі команди Великої Британії. На змаганнях 2023 року британці виграли срібло, а на цьогорічному ЧС у Лейк-Плесіді стали третіми. Цю його нагороду буде анульовано.
У 2023 році Арран став у складі національної збірної Чемпіоном Європи.
Нагадаємо, циклокрос та крос-кантрі можуть бути додані до зимової Олімпіади