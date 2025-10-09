Циклокрос та крос-кантрі можуть бути додані до зимової Олімпіади

В останніх планах щодо реформування Олімпіади з’явилася амбітна ідея: включити до зимового програми циклокрос та крос‑кантрі біг уже до Ігор 2030 року у Франції.

Про це президент World Athletics Себастьян Коу заявив у коментарі для The Guardian.

Він входить до робочої групи МОК "Fit for the Future". Коу висловився досить оптимістично щодо цієї ініціативи. За його словами, новий президент МОК Крісті Ковентрі готова "думати інакше про програму" й допускає зміни у розподілі зимових та літніх дисциплін.

Коу пояснив, що вже існує попередня ідея: розмістити циклокрос та крос‑кантрі на одному маршруті у Французьких Альпах, щоб спростити організацію й інтегрувати обидві дисципліни в одну логічну структуру Ігор.

За його словами, повернення крос‑кантрі в зимову Олімпіаду не лише символічно важливе – це може підсилити участь країн Африки та інших регіонів, які рідко представлені у зимових видах.

Міжнародний союз велоспорту (UCI) теж демонструє підтримку такої ідеї. У співпраці з World Athletics ведуться переговори щодо внесення змін до олімпійської хартії, щоб дозволити мультимодальні формати, де "стадіонні" та "поза стадіоном" види можуть зміщуватись між літньою й зимовою програмою.

Як додає сайт BikeRadar, у велосипедному середовищі вже рухаються практичні кроки. Наприклад, французький пагорб La Planche des Belles Filles подав заявку на проведення циклокросу на Іграх 2030, із планами зробити це одним із видових майданчиків для змагань.

Для довідки:

Циклокрос (Cyclocross) – це вид велоспорту, що поєднує шосейні та позашляхові елементи. Гонка проходить по колу (зазвичай 2,5–3,5 км) з різноманітним покриттям: ґрунт, трава, пісок, багно, асфальт. Траса включає перешкоди, які змушують спортсменів злізати з велосипеда і нести його на плечі (через бар’єри, сходи, круті підйоми).

Крос-кантрі (Cross-country running) – це вид легкої атлетики, де спортсмени змагаються в бігу по пересіченій місцевості – полях, лісах, пагорбах, іноді з грязюкою та водними перешкодами.

Нагадаємо, відома норвезька лижниця, володарка Кубка світу сезону-2022/23, Тіріль Уднес Венг виступила проти допуску російських спортсменів до міжнародних змагань до завершення війни в Україні.