Американський гросмейстер, якого Карлсен звинувачував у шахрайстві, виступить на турнірі в Росії

Ганс Німанн, американський шахіст-гросмейстер (2021), братиме участь у російському турнірі "Aeroflot Open", який проходитиме в Москві.

Він вже прибув до Росії, чим поділився у соцмережах.

"Вітання з Москви", – підписав фотографію Німанн.

Greetings from Moscow pic.twitter.com/m2qJ8KsSRB — Hans Niemann (@HansMokeNiemann) February 27, 2025

Варто зазначити, що з 2018 року жоден американський гросмейстер не їздив на російські турніри. Останнім таким був Гата Камський, який народився та прожив перші 15 років свого життя в СРСР.

"Той факт, що Німанн приїхав сюди, свідчить про його здоровий глузд і про те, що він не змішує спорт і політику", – заявив президент Федерації шахів Росії Андрій Філатов.

У турнірі "Aeroflot Open-2025" візьмуть участь 144 шахісти з 14 країн світу.

Цікаво, що кілька років тому Ганс Німан опинився в епіцентрі скандалу разом із Магнусом Карлсеном.

4 вересня 2022 року американець переміг норвежця на Кубку Сінкфілда. Згодом Карлсен звинуватив суперника у шахрайстві та знявся з турніру. Під час їхньої наступної зустрічі Магнус здався на другому ході. Німанн заявив, що грав чесно, проте також зізнався, що раніше він шахраював в онлайн-шахах.

В результаті конфлікту, який тривав практично рік, ім'я Німанна стало асоціюватися у світі шахів із нечесною грою.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому Магнус Карлсен підписав контракт з відомою кіберспортивною організацією Team Spirit.