Американський гросмейстер, якого Карлсен звинувачував у шахрайстві, виступить на турнірі в Росії
Ганс Німанн, американський шахіст-гросмейстер (2021), братиме участь у російському турнірі "Aeroflot Open", який проходитиме в Москві.
Він вже прибув до Росії, чим поділився у соцмережах.
"Вітання з Москви", – підписав фотографію Німанн.
Варто зазначити, що з 2018 року жоден американський гросмейстер не їздив на російські турніри. Останнім таким був Гата Камський, який народився та прожив перші 15 років свого життя в СРСР.
"Той факт, що Німанн приїхав сюди, свідчить про його здоровий глузд і про те, що він не змішує спорт і політику", – заявив президент Федерації шахів Росії Андрій Філатов.
У турнірі "Aeroflot Open-2025" візьмуть участь 144 шахісти з 14 країн світу.
Цікаво, що кілька років тому Ганс Німан опинився в епіцентрі скандалу разом із Магнусом Карлсеном.
4 вересня 2022 року американець переміг норвежця на Кубку Сінкфілда. Згодом Карлсен звинуватив суперника у шахрайстві та знявся з турніру. Під час їхньої наступної зустрічі Магнус здався на другому ході. Німанн заявив, що грав чесно, проте також зізнався, що раніше він шахраював в онлайн-шахах.
В результаті конфлікту, який тривав практично рік, ім'я Німанна стало асоціюватися у світі шахів із нечесною грою.
Нагадаємо, що кілька тижнів тому Магнус Карлсен підписав контракт з відомою кіберспортивною організацією Team Spirit.