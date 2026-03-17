Одноклубник Довбика став жертвою пограбування

Півзахисник Роми та збірної Марокко Ніл Ель Айнауї став жертвою пограбування.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Інцидент стався в ніч з 16 на 17 березня. Приблизно о 3 годині ночі в дім Ель Айнауї в Римі увірвалися 6 злочинців у масках, озброєні пістолетами. Вони зняли решітку з вікна вітальні, щоби проникнути всередину.

Злочинці закрили самого футболіста, його дівчину, матір, брата з його дівчиною в одній з кімнат, після чого викрали 10 тисяч євро, ювелірні вироби, годинник Rolex і декілька дизайнерських сумок. Наразі правоохоронні органи Італії шукають грабіжників.

Нагадаємо, Ель Айнауї перейшов у Рому з Лансу влітку минулого року. В поточному сезоні на його рахунку 1 гол і 1 асист у 26 матчах у всіх турнірах.

Раніше у ЗМІ повідомлялося про те, що партнер Ель Айнауї по Ромі Артем Довбик вибув до кінця сезону через травму.