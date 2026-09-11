Переможниця Кубку України не потрапила в збірну: всі деталі скандалу в українському паделі
8 вересня 2026 року переможниця Кубку України та фіналістка чемпіонату Катерина Вовк повідомила, що її виключили зі складу національної жіночої збірної України з паделу.
Паралельно заявила й про подвійні стандарти у питанні формування складу. Мовляв, декому дозволено пропускати тренування, не змагатися на внутрішніх турнірах та проживати закордоном, при цьому залишаючись частиною команди.
Серія її публікацій викликала бурхливу реакцію – на її слова відреагували і старший тренер жіночої збірної України В'ячеслав Сєдоплатов, і федерація паделу, і інші спортсмени.
Ми спробували детально розібратися у цій ситуації та пояснити, що ж саме сталося.
Чому Вовк не потрапила у збірну?
2 вересня Українська падел федерація опублікувала заявку жіночої збірної України на кваліфікацію чемпіонату світу 2026, яка має відбутися 22-26 вересня у Мадриді, Іспанія.
До складу потрапило 8 спортсменок. Зокрема і Катерина – все ж, виграти Кубок України та дійти до фіналу чемпіонату – достатні здобутки, аби потрапити до списку.
Але ненадовго…
Як згодом пояснювали тренери та федерація, Катерину не виключали зі складу національної команди – вона просто не потрапила на цей конкретний турнір.
Мовляв, кількість гравчинь обмежена, тому довелося обирати.
Для розуміння, змагання збірних з паделу відбуваються у форматі Best of 3 – кожна команда має виставити три різні пари, тобто щонайменше шість спортсменок. Ще двох можна заявити додатково.
"Кількість місць у заявці на кваліфікацію Кубку світу обмежена й становить 6-8 спортсменок, тому рішення щодо її складу приймається з урахуванням не лише індивідуальних результатів, а й командної готовності в цілому. Пропозиція щодо складу формується тренерським штабом", – сказала Чемпіону Олеся Ніколенко, генеральний секретар федерації.
А тут ще й серйозна причина є для виключення Вовк – "невиконання командних зобов'язань". Якщо простіше, то Катерина пропускала тренування збірної, через що і не потрапила до складу.
Ще 17 серпня тренерський штаб повідомив гравців, що відвідування тренувань обов'язкові, інакше їхнє місце запропонують іншому кандидату.
Шляхом голосування спортсменки обрали час – 12:00. Однак для Вовк такий варіант не підходив через роботу, тож вона попросила тренерів призначити принаймні одне чи частину тренувань на пізнішу годину, на що отримала відмову.
У підсумку Катерина не відвідала жодного тренування, через що тренерська рада й ухвалила рішення виключити її зі складу збірної.
І все б логічно, якби не одразу низка "але":
1. Пропускала тренування не лише Вовк.
Ба більше, деякі зі збірників, які проживають закордоном, навіть не змагалися на внутрішніх змаганнях, проте все одно залишилися у складі національної збірної.
"Особливих винятків для когось персонально в нас немає. Так, у деяких спортсменок інший графік – хтось тренується за кордоном і це узгоджено з тренерським штабом заздалегідь", – відповідають у федерації.
Проблема в тому, що коли про індивідуальний графік попросила Катерина – їй відмовили.
2. За словами спортсменки, про тренування повідомляли лише напередодні.
Ці претензії одразу ж відкинули що у федерації, що у тренерському штабі. Мовляв, графік складали заздалегідь, та й спортсменки мали змогу його скоригувати.
"Графік тренувань був сформований і опублікований у командній групі заздалегідь. Усі спортсменки були завчасно поінформовані про дні та час тренувань. Більше того, графік був сформований шляхом спільного голосування.
Ми його погодили, і кожна спортсменка мала можливість заздалегідь повідомити про свої обставини та скоригувати робочий графік", – відповів на звинувачення Сєдоплатов.
У відповідь Вовк заявила, що неодноразово писала з приводу цього питання, однак її ігнорували.
3. ГОЛОВНЕ. У заявці опинилося лише 6 (!) спортсменок.
Цікава математика.
Тобто і федерація, і тренер кажуть, що Вовк не потрапила у склад на конкретний турнір, бо там є обмеження у кількості гравців (нагадаємо, від 6 до 8). Але тут виходить, що місця то ще були…
А, і ще одне. Зараз риторика федерації та тренера змінилася – вони кажуть, що Катерину "ніхто не виключав зі збірної". Але на скріні, який опублікувала спортсменка, формулювання від тренера протилежне:
Кого ж натомість викликали у збірну України?
У списку шість імен:
- Аліна Єрошенко та Юлія Хоске – триразові чемпіонки України (2024, 2025 та 2026), переможниці Кубку України. Ділять перше місце рейтингу України.
До речі, саме їх перемогла Вовк (4 місце рейтингу) у парі з Дичкою у фіналі Кубку України 2026.
- Юлія Линдіна (10 місце рейтингу) та Божена Бережняк (13 місце рейтингу) – срібні призерки Кубку України (2024 та 2025), срібні призерки чемпіонату України (2024 та 2025).
- Тетяна Дичка (3 місце рейтингу) – дворазова переможниця Кубку України (2024 та 2026), призерка чемпіонату України (2024 та 2026) і партнерка Катерини Вовк.
- Катерина Єгорейченко – останні роки переважно живе та тренується в Іспанії.
Хто відсторонив Вовк?
Рішення ухвалювалось колегіально – членами тренерської ради, до якої входять провідні фахівці та тренери.
Хто саме?
- Августо Експозіто – головний тренер Національної збірної команди України з паделу.
- Вʼячеслав Сєдоплатов – старший тренер Національної збірної команди України з паделу.
- Юлія Хоске – перший номер рейтингу серед жінок.
- Артем Яценко – перший номер рейтингу серед чоловіків (на момент затвердження складу Ради).
- Олександр Толстенко – віцепрезидент Української падел федерації.
Разом з тим, зі збірної виключили не лише Катерину, а ще одну лідерку українського паделу – Анастасію Гурко. Однак там причина репутаційна – спортсменка опублікувала кілька відео російською мовою.
"Причиною стала ситуація з публічним контентом після потрапляння до збірної. Серія відео викликала негативну реакцію, оскільки частина аудиторії сприйняла її як насміхання над українською мовою.
Ще до цієї ситуації я особисто звертався до Насті з проханням уважніше ставитися до використання російської мови в контенті, пов'язаному зі збірною. Вона пояснила це тим, що більшість її аудиторії російськомовна, і моє прохання фактично було проігнороване.
Я не стверджую, що метою цих відео було висміювання української мови. Можливо, це був лише гумористичний контент. Але коли спортсмен отримує можливість представляти Україну, важливим є не лише намір, а й те, як його публічні дії сприймаються суспільством", – пояснив це рішення Сєдоплатов.
Таким чином напередодні кваліфікації до головного міжнародного турніру з паделу жіноча збірна України добровільно відмовилася від допомоги двох сильних гравчинь. І якщо рішення щодо Гурко виглядає аргументованим, то щодо Вовк є питання.
Все ж, чи справді наведені причини є достатньою підставою виключати зі складу одну з найкращих гравчинь України? При тому, що до збірної потрапила її партнерка по команді Тетяна Дичка.
Дует Вовк та Дички вже довів свою силу та зіграність буквально в цьому сезоні. І те, що обидві перебувають у топ-4 рейтингу України – показово. Зараз же виходить, що Україна свідомо відмовляється від однієї з найкращих команд.
І чи дійсно це необхідно?