Переможниця Кубку України не потрапила в збірну: всі деталі скандалу в українському паделі

8 вересня 2026 року переможниця Кубку України та фіналістка чемпіонату Катерина Вовк повідомила, що її виключили зі складу національної жіночої збірної України з паделу.

Паралельно заявила й про подвійні стандарти у питанні формування складу. Мовляв, декому дозволено пропускати тренування, не змагатися на внутрішніх турнірах та проживати закордоном, при цьому залишаючись частиною команди.

Серія її публікацій викликала бурхливу реакцію – на її слова відреагували і старший тренер жіночої збірної України В'ячеслав Сєдоплатов, і федерація паделу, і інші спортсмени.

Ми спробували детально розібратися у цій ситуації та пояснити, що ж саме сталося.

Чому Вовк не потрапила у збірну?

2 вересня Українська падел федерація опублікувала заявку жіночої збірної України на кваліфікацію чемпіонату світу 2026, яка має відбутися 22-26 вересня у Мадриді, Іспанія.

До складу потрапило 8 спортсменок. Зокрема і Катерина – все ж, виграти Кубок України та дійти до фіналу чемпіонату – достатні здобутки, аби потрапити до списку.

Але ненадовго…

Як згодом пояснювали тренери та федерація, Катерину не виключали зі складу національної команди – вона просто не потрапила на цей конкретний турнір.

Мовляв, кількість гравчинь обмежена, тому довелося обирати.

Для розуміння, змагання збірних з паделу відбуваються у форматі Best of 3 – кожна команда має виставити три різні пари, тобто щонайменше шість спортсменок. Ще двох можна заявити додатково.

"Кількість місць у заявці на кваліфікацію Кубку світу обмежена й становить 6-8 спортсменок, тому рішення щодо її складу приймається з урахуванням не лише індивідуальних результатів, а й командної готовності в цілому. Пропозиція щодо складу формується тренерським штабом", – сказала Чемпіону Олеся Ніколенко, генеральний секретар федерації.

А тут ще й серйозна причина є для виключення Вовк – "невиконання командних зобов'язань". Якщо простіше, то Катерина пропускала тренування збірної, через що і не потрапила до складу.

Ще 17 серпня тренерський штаб повідомив гравців, що відвідування тренувань обов'язкові, інакше їхнє місце запропонують іншому кандидату.

Шляхом голосування спортсменки обрали час – 12:00. Однак для Вовк такий варіант не підходив через роботу, тож вона попросила тренерів призначити принаймні одне чи частину тренувань на пізнішу годину, на що отримала відмову.

У підсумку Катерина не відвідала жодного тренування, через що тренерська рада й ухвалила рішення виключити її зі складу збірної.

І все б логічно, якби не одразу низка "але":

1. Пропускала тренування не лише Вовк.

Ба більше, деякі зі збірників, які проживають закордоном, навіть не змагалися на внутрішніх змаганнях, проте все одно залишилися у складі національної збірної.

"Особливих винятків для когось персонально в нас немає. Так, у деяких спортсменок інший графік – хтось тренується за кордоном і це узгоджено з тренерським штабом заздалегідь", – відповідають у федерації.

Проблема в тому, що коли про індивідуальний графік попросила Катерина – їй відмовили.

2. За словами спортсменки, про тренування повідомляли лише напередодні.

Ці претензії одразу ж відкинули що у федерації, що у тренерському штабі. Мовляв, графік складали заздалегідь, та й спортсменки мали змогу його скоригувати.

"Графік тренувань був сформований і опублікований у командній групі заздалегідь. Усі спортсменки були завчасно поінформовані про дні та час тренувань. Більше того, графік був сформований шляхом спільного голосування. Ми його погодили, і кожна спортсменка мала можливість заздалегідь повідомити про свої обставини та скоригувати робочий графік", – відповів на звинувачення Сєдоплатов.

У відповідь Вовк заявила, що неодноразово писала з приводу цього питання, однак її ігнорували.

3. ГОЛОВНЕ. У заявці опинилося лише 6 (!) спортсменок.

Цікава математика.

Тобто і федерація, і тренер кажуть, що Вовк не потрапила у склад на конкретний турнір, бо там є обмеження у кількості гравців (нагадаємо, від 6 до 8). Але тут виходить, що місця то ще були…

А, і ще одне. Зараз риторика федерації та тренера змінилася – вони кажуть, що Катерину "ніхто не виключав зі збірної". Але на скріні, який опублікувала спортсменка, формулювання від тренера протилежне:

Кого ж натомість викликали у збірну України?

У списку шість імен:

Аліна Єрошенко та Юлія Хоске – триразові чемпіонки України (2024, 2025 та 2026), переможниці Кубку України. Ділять перше місце рейтингу України .

До речі, саме їх перемогла Вовк (4 місце рейтингу) у парі з Дичкою у фіналі Кубку України 2026.

Юлія Линдіна (10 місце рейтингу) та Божена Бережняк (13 місце рейтингу) – срібні призерки Кубку України (2024 та 2025), срібні призерки чемпіонату України (2024 та 2025).

Тетяна Дичка (3 місце рейтингу) – дворазова переможниця Кубку України (2024 та 2026), призерка чемпіонату України (2024 та 2026) і партнерка Катерини Вовк.

Катерина Єгорейченко – останні роки переважно живе та тренується в Іспанії.

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Хто відсторонив Вовк?

Рішення ухвалювалось колегіально – членами тренерської ради, до якої входять провідні фахівці та тренери.

Хто саме?

Августо Експозіто – головний тренер Національної збірної команди України з паделу.

Вʼячеслав Сєдоплатов – старший тренер Національної збірної команди України з паделу.

Юлія Хоске – перший номер рейтингу серед жінок.

Артем Яценко – перший номер рейтингу серед чоловіків (на момент затвердження складу Ради).

Олександр Толстенко – віцепрезидент Української падел федерації.

Разом з тим, зі збірної виключили не лише Катерину, а ще одну лідерку українського паделу – Анастасію Гурко. Однак там причина репутаційна – спортсменка опублікувала кілька відео російською мовою.

"Причиною стала ситуація з публічним контентом після потрапляння до збірної. Серія відео викликала негативну реакцію, оскільки частина аудиторії сприйняла її як насміхання над українською мовою. Ще до цієї ситуації я особисто звертався до Насті з проханням уважніше ставитися до використання російської мови в контенті, пов'язаному зі збірною. Вона пояснила це тим, що більшість її аудиторії російськомовна, і моє прохання фактично було проігнороване. Я не стверджую, що метою цих відео було висміювання української мови. Можливо, це був лише гумористичний контент. Але коли спортсмен отримує можливість представляти Україну, важливим є не лише намір, а й те, як його публічні дії сприймаються суспільством", – пояснив це рішення Сєдоплатов.

Таким чином напередодні кваліфікації до головного міжнародного турніру з паделу жіноча збірна України добровільно відмовилася від допомоги двох сильних гравчинь. І якщо рішення щодо Гурко виглядає аргументованим, то щодо Вовк є питання.

Все ж, чи справді наведені причини є достатньою підставою виключати зі складу одну з найкращих гравчинь України? При тому, що до збірної потрапила її партнерка по команді Тетяна Дичка.

Дует Вовк та Дички вже довів свою силу та зіграність буквально в цьому сезоні. І те, що обидві перебувають у топ-4 рейтингу України – показово. Зараз же виходить, що Україна свідомо відмовляється від однієї з найкращих команд.

І чи дійсно це необхідно?