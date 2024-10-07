Перемогти в падла! Захопливий гібрид на теніс завойовує світ. Що це за диво-гра та чому така популярна

Просякнуте епохами Олімпійське гасло – "швидше, вище, сильніше" поступово дрейфує до "простіше, масовіше, видовищніше".

Можна було б залишити в слогані й "швидше". Бо як не крути, а світ прискорюють технології та потреба в заощадженні. Усі все роблять швидше та економніше. І глобально, і в побуті, і в багатьох видах спорту зокрема. Запитайте в пересічного сучасного футбольного вболівальника – чи "заходить" йому матч довжиною в аж півтори години. Думаю, знайдете чимало прихильників скорочення гри мільйонерів, даруйте, мільйонів. Тому й з’являються ігри на зразок падела, де все видовищно, блискавично, відносно дешево і вже масово.

Звісно, в Україні через війну "падел-революшн" ще не настала. Але будьмо готові. Падел вже визнали видом спорту, який у світі розвивається найшвидше.

Падел (Padel – англ.) – простий пазл

Це практично копія великого тенісу. А ще його називають гібридом – теніс плюс сквош. Правила та інвентар дуже схожі. Але все в мініатюрі – майданчик, ракетка, м’ячик. Щоправда, ігрова площа огороджена коробкою зі скляного пластику. Аби заробити очко – м’яч має вдаритись в підлогу двічі, а не раз як в тенісі. М’яч у грі навіть після відскоків від стін – це додає "нонстопності". І навіть за межами майданчика м’яч можна грати, але то вже вищий падел-пілотаж.

Універсальності додає покриття – ґрунт, бетон, килим – годиться все, від чого б відскочив м’яч. Він, до речі, майже такий як і в тенісі, але з меншим тиском.

ФПУ

Тактичні нюанси, деталізовані правила – все за бажання можна знайти в мережі, інформації більш ніж достатньо!

Гаряча гра для гарячих

"Вірус" падела був занесений з Мексики, з Акапулько. Там у диво гру почали ще грати в 60-х. Батько гри – Енріке Конкуера. У місті гольфу спочатку бавились у мінітеніс без стінок. Але м’яч літав десь сусідськими плантаціями та фазендами. А згодом на падел-батли почали збиратись глядачі. Так і дійшли до того, що майданчик бажано загородити. Це й зробило цю гру ще більш динамічною.

Зараз у світі лише зареєстрованих гравців 25 мільйонів у майже сотні країнах! Тих хто не стоїть на обліку – теж дуже багато. Чемпіонати світу проводять з 1992-го. Аргентина та Іспанія майже щоразу в фіналі. Там цей вид спорту майже культовий. Не вірите у планетарні перспективу падела? Гляньте в програму Олімпіади-2032 – він вже там.

Падел захопив чимало світових великих. Тенісна легенда Рафаель Надаль 5 разів вигравав турнір в Іспанії! Грає і легендарна Серена Вільямс. Футболіст Мессі часто змагався зі своїми одноклубниками по "Барселоні". Девід Бекхем також не поза грою! А Златан Ібрагімович навіть інвестував у свій падел-клуб! Ба більше, Президент Франції Емануель Макрон – відвідує French Open в Тулузі!

Нещодавно взяли участь в чемпіонаті України й легенди вітчизняного спорту – Андрій Шевченко та Сергій Стаховський.

Майданчик розділити – гроші заробити

Кажуть, спорт поза політикою. Тут великі сумніви. Але спорт точно не поза грошима. У країнах з культом падела, та й не лише там, чимало тенісних кортів переробляють під "падел-граунди" – так легше заробити на оренді. На одному корті – три майданчики. Грають два на два. На трьох міні ділянках – 12 клієнтів. Ось і вся падел-арифметика.

ФПУ

А ще це класна інвестиція у власне тіло! Бо в плані розвитку фізичних якостей – тут повний пакет: реакція, спритність, гнучкість, витривалість, швидке рішення! Гра дуже динамічна – просто копнути м’ячика і стояти – це не про падел.

Війна війною, а падел за розкладом!

В Україні теж є профільна федерація! А нещодавно навіть створили офіційний рейтинг гравців! Є чемпіонат країни, до промоції залучають спонсорів та відомих спортсменів з інших видів спорту.

Юлія Левченко ФПУ

Нещодавно в грі була помічена призерка чемпіонату світу зі стрибків у висоту Юлія Левченко. У наших падлерів є досить інформативні соцмережі, там багато статистики, фото і навіть пропозиції онлайн занять з іноземними тренерами.

Очевидно, після війни коштів на мега інфраструктурні проєкти в спорті не буде. Ні в держави, ні в бізнесу. А от варіанти "дешево й сердито" можуть бути саме на часі. І тоді, можливо, знову згадаємо за падл.

Нехай всі пазли у падла складуться. А "удар ракеткою" асоціюється лише з цією захопливою грою.