Тренер збірної України з паделу пояснив невключення Вовк до заявки на кваліфікацію Кубку світу

Головний тренер жіночої збірної України з паделу В'ячеслав Сєдоплатов відреагував на заяву Катерини Вовк про нібито виключення зі складу національної команди.

За словами фахівця, спортсменку не виключали зі збірної – вона лише не потрапила до складу команди на конкретний турнір. Йдеться про кваліфікацію Кубкe світу, яка відбудеться через 10 днів у Мадриді.

"Катю ніхто не виключав із національної збірної. Йдеться виключно про те, що вона не включена до складу на конкретний турнір – кваліфікацію Кубка світу, яка відбудеться вже через 10 днів у Мадриді", – пояснив Сєдоплатов.

Тренер також розповів про вимоги до відвідування командних тренувань. За його словами, усіх спортсменок заздалегідь попереджали про обов'язковість таких занять, а Вовк особисто кілька разів нагадували про це.

"Усіх дівчат неодноразово попереджали, що для спортсменів, які входять до складу збірної або претендують на потрапляння до неї, присутність на командних тренуваннях є обов'язковою. Катю я також особисто декілька разів попереджав про це", – сказав фахівець.

Сєдоплатов заперечив і твердження Вовк про те, що спортсменки могли дізнаватися про тренування лише напередодні. Він запевнив, що графік був сформований завчасно та погоджений самими гравчинями.

"Графік тренувань був сформований і опублікований у командній групі заздалегідь. Усі спортсменки були завчасно поінформовані про дні та час тренувань", – зазначив тренер.

За його словами, розклад формували спільним голосуванням, а кожна спортсменка могла заздалегідь повідомити про свої робочі чи інші обставини.

"Більше того, графік був сформований шляхом спільного голосування. Ми його погодили, і кожна спортсменка мала можливість заздалегідь повідомити про свої обставини та скоригувати робочий графік", – додав Сєдоплатов.

Також тренер відреагував на слова Вовк про можливі різні вимоги до спортсменок. Вона стверджувала, що окремі гравчині можуть не відвідувати тренування, не грати національні турніри або перебувати за кордоном і водночас залишатися у складі збірної.

Сєдоплатов запевнив, що рішення щодо Вовк не пов'язане з особистим ставленням до неї.

"У цій ситуації питання не в особистому ставленні до конкретної спортсменки, а насамперед у дисципліні, відповідальності та ставленні до команди", – резюмував тренер.

Він наголосив, що під час міжнародних командних змагань важливе значення має не лише індивідуальний рівень спортсменок, а й їхня взаємодія всередині збірної.

"Падел, безумовно, має індивідуальну складову, але на рівні національної збірної, а особливо під час відбору на Кубок світу, ми повинні діяти як команда. Якщо кожен спортсмен буде керуватися виключно власними інтересами та обставинами, побудувати сильну і конкурентоспроможну збірну буде дуже складно", – пояснив Сєдоплатов.

За його словами, на турнірі виступають 6-8 спортсменок, тому тренерський штаб оцінює не лише індивідуальні результати гравчинь.

"На цьому турнірі грають 6-8 спортсменок, і для нас надзвичайно важливі не лише індивідуальний рівень кожної гравчині, а й командна взаємодія, довіра, дисципліна та атмосфера всередині збірної", – зазначив тренер.

Він додав, що склад збірної формується з урахуванням сукупності факторів, а не лише спортивних результатів чи рейтингу.

"Саме тому рішення щодо складу приймаються з урахуванням не одного показника чи рейтингу, а комплексної оцінки готовності спортсмена представляти Україну та працювати в інтересах команди", – підсумував Сєдоплатов.

Раніше Вовк заявила, що її виключили зі складу жіночої збірної України з паделу, попри перемогу в Кубку України та вихід до фіналу чемпіонату України.