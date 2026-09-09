Переможниця Кубку України з паделу заявила про непрозорі правила відбору після виключення зі збірної

Українська гравчиня в падел Катерина Вовк заявила, що її виключили зі складу національної жіночої збірної України.

Про це Вовк написала на своїй сторінці в Інстаграм, розкритикувавши принципи формування національної команди.

За словами Катерини Вовк, їй пояснили рішення про виключення зі збірної тим, що "жіноча команда чомусь живе своїм окремим життям".

Спортсменка наголосила, що цього року разом із Тетяною Дичкою стала переможницею Кубку України, а також нещодавно дійшла до фіналу чемпіонату України.

Вовк також висловила претензії щодо організації тренувального процесу в збірній. Зокрема, вона заявила, що спортсменів можуть повідомляти про тренування лише напередодні, що ускладнює можливість планувати свій графік.

"За якими критеріями формується збірна України? За спортивними результатами? За рейтингом? За результатами змагань? За рівнем гри та підготовки? За відвідуванням тренувань, про які спортсменки можуть дізнатися лише напередодні? Чи за тим, наскільки "зручним" є спортсмен?" – написала Вовк.

Крім того, вона поставила під сумнів однаковість правил для всіх кандидатів до національної команди. За словами Вовк, деякі спортсмени можуть не відвідувати тренування, не брати участі в національних турнірах або проживати за кордоном, водночас залишаючись у складі збірної.

Спортсменка закликала оприлюднити чіткі та однакові для всіх критерії відбору.

"Місце у збірній має визначатися результатами на корті, а не особистими симпатіями поза ним", – підсумувала Вовк.

"Чемпіон" зв'язався з головним тренером збірної України В'ячеславом Сєдоплатовим, щоб отримати коментар з приводу цієї ситуації, однак на момент виходу даної новини не отримав від нього відповіді.

Нагадаємо, напередодні у Києві через російську атаку постраждав падел-клуб Світоліної та Стаховського.