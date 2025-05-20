НФЛ може дозволити гравцям представляти збірну США на Олімпійських іграх 2028

Футбольна асоціація США обрала свої національні команди з флаг-футболу лише на цей сезон. У команді очікують, що ближче до Олімпійських ігор 2028 року НФЛ може дозволити залучити своїх гравців у лави збірної США.

Про це пише AP News.

Цього тижня власники франшиз у Міннесоті обговорюють пропозицію, яка дозволить гравцям брати участь у флаг-футболі на Олімпіаді.

Якщо резолюцію схвалять щонайменше 24 з 32 власників команд, ліга може домовитися з Асоціацією гравців НФЛ, посадовими особами Олімпіади та національними керівними органами щодо деталей участі гравців НФЛ.

"Якщо участь буде схвалено, ми готові надати гравцям НФЛ можливість стати частиною збірної США та змагатися разом із визнаними зірками флаг-футболу. Ми виставимо найкращу команду, яку можна досягти, прагнучи нашої кінцевої мети – здобути дві золоті медалі для Сполучених Штатів у флаг-футболі", – заявив виконавчий директор USA Football Скот Халленбак.

На даний момент у чоловічому складі немає активних гравців НФЛ. Є кілька гравців, які грали в такл-футбол у коледжі.

НФЛ докладає великих зусиль для розвитку флаг-футболу в надії збільшити участь молоді та можливості для жінок у цьому виді спорту. Ліга відіграла певну роль у сприянні включенню цього виду спорту до програми Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі.

Чоловіча та жіноча збірні США минулого сезону виграли золоті медалі на чемпіонаті світу з флаг-футболу IFAF у Лахті, Фінляндія. Чоловіча збірна вже виграла п'ять чемпіонатів світу з флаг-футболу IFAF поспіль, а жіноча – три поспіль.

Флаг-футбол – це безконтактна версія американського футболу, де замість жорстких зіткнень і захоплень гравці зривають спеціальні прапорці (флаги), прикріплені до поясу суперника. Буває що прапорці бувають і на інших частинах тіла. Грають 5 на 5 або 7 на 7. Флаг-футбол дебютує на наступних Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, жіноча збірна України з флаг-футболу стала тріумфаторкою турніру Future Bowl 2025, який проходив у Братиславі.