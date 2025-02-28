Максименко здобула золото на юніорському чемпіонаті Європи

Українка Анна Максименко здобула золоту медаль на юніорському чемпіонаті Європи в турецькій Анталії.

17-річна українська шпажистка здобула перемогу у фіналі особистих змагань шпажисток, де вона здолала румунку Еммі Сонт (15:7). Зазначимо, що румунка у півфіналі одним уколом виграла у ще однієї українки Емілі Конрад (13:14).

Перемога дозволила Максименко захистити свій чемпіонський титул. Загалом на її рахунку це п'ята золота медаль та сьому загалом на кадетсько-юніорського чемпіонату Європи.

Водночас Конрад стала бронзовою призеркою та другий рік поспіль здобуває медалі турніру.

Напередодні українські шпажистки здобули командне золото кадетського чемпіонату Європи.