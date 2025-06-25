Масштабні зміни у складі чемпіона: ХІТ залишили чотири гравці і підсилили два новачки

Чемпіон України з футзалу київський ХІТ анонсував масштабні зміни у складі.

Про це інформує пресслужба клубу.

Столичний колектив завершив співпрацю із чотирма універсалами – Євгеном Сірим, Романом Горпиничем, Дмитром Бабіловим та Володимиром Плютою.

Найдосвідченіший з цього квартету – Євген Сірий, який провів у складі ХІТа шість сезонів та разом з командою здобув всі три чемпіонські титули в історії клубу. Загалом універсал провів у футболці команди 157 матчів та забив 65 мʼячів.

Щодо підсилення киян, то до ХІТа приєдналися Владислав Первєєв та Данило Чижик. Обидва – ексгравці хмельницького Сокола.

Первєєв був лідером хмельничан, забив 27 м’ячів та зробив 19 гольових передач у сезоні 2024/25 Екстраліги. Також вже встиг дебютувати за національну збірну України.

Чижик увійшов у ТОП-5 найкращих бомбардирів Сокола в минулому сезоні, забивши 10 м’ячів. Також гравець зробив 10 гольових передач.

Раніше стало відомо, що київська Аврора, яка оголосила про об'єднання зі столичним SkyUp Futsal, розпрощалася з трьома футболістами та тренером команди.