Янкіс не будуть вмикати легендарну пісню Френка Сінатри після програних матчів

Бейсбольний клуб Нью-Йорк Янкіс відтепер вмикатимуть пісню Френка Сінатри "Theme from New York, New York" лише після домашніх перемог, повертаючись до початкової традиції, яка була заснована ще у 1980 році.

Про це пише AP News.

Головним мотивом для такого рішення стало те, що гравці та персонал втомилися слухати святкову пісню після поразок.

Після поразки від Детройта у тренувальному матчі (0:4) на арені включили пісню Сінатри 1966 року "That's Life".

Пісня "New York, New York" вперше пролунала після перемоги "Янкіс" у 1980 році. Це сталося після того, як Джордж Штайнбреннер (власник франшизи на той момент – прим) дізнався про версію Сінатри від DJ в закладі "Le Club", про це розповів колишній директор зі зв’язків зі ЗМІ Марті Аппел The New York Times у 2015 році.

Пісню на музику Джона Кандера та слова Фреда Ебба вперше заспівала Лайза Міннеллі для фільму Мартіна Скорсезе "Нью-Йорк, Нью-Йорк" у 1977 році, а Сінатра виконав її в аранжуванні Дона Кости для свого альбому "Трилогія: минуле теперішнє майбутнє" (Trilogy: Past Present Future) 1980 року.

Нагадаємо, нещодавно Гал Штайнбреннер, нинішній власник команди, відмінив 49-річну заборону на бороди та довге волосся для гравців "янкі".

Янкіс – найтитулованіший клуб в історії головної бейсбольної ліги (MLB). Клуб 27 разів вигравав Світову серію. Найближчим переслідувачем є Сент-Луїс. Кардіналс вигравали головний трофей 11 разів.

Cезон-2025 у Major League Baseball стартує 19 березня.