У легенди МЛБ помер 14-річний син, який раптово захворів під час спільної відпустки

Син колишнього аутфілдера Нью-Йорк Янкіс Бретта Гарднера, Міллер, помер у віці 14 років.

Про це повідомила пресслужба клубу Major League Baseball.

За словами 41-річного ексбейсболіста та його дружини Джесіки, їхній син помер після раптової хвороби під час відпустки.

"Йому було 14 років, і він покинув нас дуже рано після того, як захворів разом з кількома іншими членами сім'ї під час відпустки. У нас так багато питань і так мало відповідей на даний момент, але ми знаємо, що він мирно помер уві сні вранці в п'ятницю, 21 березня", – йдеться в заяві.

Statement from Brett and Jessica Gardner:



With heavy hearts we are saddened to announce the passing of our youngest son, Miller. He was 14 years old and has left us far too soon after falling ill along with several other family members while on vacation. We have so many… pic.twitter.com/lBCBVmKGUe — New York Yankees (@Yankees) March 23, 2025

Де родина відпочивала, невідомо. Ніяких подробиць про захворювання не повідомляється, пише CNN.

Гарднер грав у МЛБ протягом 14 сезонів. Всю кар'єру провів саме за Янкіз. Разом із клубом виграв Світову серію 2009 року. У 2015 році був обраний на Матч зірок.

Янкіс – найтитулованіший клуб в історії головної бейсбольної ліги (MLB). Клуб 27 разів вигравав Світову серію. Найближчим переслідувачем є Сент-Луїс. Кардіналс вигравали головний трофей 11 разів.