У легенди МЛБ помер 14-річний син, який раптово захворів під час спільної відпустки
Син колишнього аутфілдера Нью-Йорк Янкіс Бретта Гарднера, Міллер, помер у віці 14 років.
Про це повідомила пресслужба клубу Major League Baseball.
За словами 41-річного ексбейсболіста та його дружини Джесіки, їхній син помер після раптової хвороби під час відпустки.
"Йому було 14 років, і він покинув нас дуже рано після того, як захворів разом з кількома іншими членами сім'ї під час відпустки.
У нас так багато питань і так мало відповідей на даний момент, але ми знаємо, що він мирно помер уві сні вранці в п'ятницю, 21 березня", – йдеться в заяві.
Де родина відпочивала, невідомо. Ніяких подробиць про захворювання не повідомляється, пише CNN.
Гарднер грав у МЛБ протягом 14 сезонів. Всю кар'єру провів саме за Янкіз. Разом із клубом виграв Світову серію 2009 року. У 2015 році був обраний на Матч зірок.
Янкіс – найтитулованіший клуб в історії головної бейсбольної ліги (MLB). Клуб 27 разів вигравав Світову серію. Найближчим переслідувачем є Сент-Луїс. Кардіналс вигравали головний трофей 11 разів.