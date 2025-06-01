Отані оновив кілька історичних досягнень у МЛБ

Зірка Лос-Анджелес Доджерс Шохей Отані допоміг своєму клубу перемогти Нью-Йорк Янкіс у матчі МЛБ (Major League Baseball). Завдяки успішній грі він повторив кілька досягнень.

Про це повідомляє Sports Illustrated.

Гра завершилася з рахунком 18:2. Японський гравець набрав 2 хоум-рани.

На його рахунку цього сезону 60 ранів (зароблених очок). У сучасну еру МЛБ (1901 рік) жоден гравець до початку червня не набирав таку кількість очок.

Шохей за сезон зробив уже 22 хоум-рани за 57 матчів регулярного сезону. Це найкращий показник в історії ліги.

За травень він зробив 15 хоум-ранів. Кращий показник має лише Кайл Шварбер, який у червні 2021 року 16 разів відправляв м'яч за межі поля.

Home Run (HR) – коли м’яч вилітає за межі поля – беттер може спокійно пробігти всі бази й заробити очко. Якщо на базах є інші раннери – вони також заробляють очки.

Нагадаємо, під час зустрічі Піттсбург Пайретс – Чикаго Кабс уболівальник упав з трибуни. Висота складала 21 фут (приблизно 7 метрів).