Минулого разу проігнорували. Чемпіон Супербоулу планує відвідати Білий дім

Чемпіон Супербоулу LIX Філадельфія Іглз планує відвідати Білий дім, якщо буде запрошення від Дональда Трапа.

Про це повідомляє USA Today.

У 2018 році Іглз також виграли Супербоул, але тоді візит зірвався. Трамп відмінив запрошення, оскільки стало відомо, що від "орлів" на заході буде лише 10 гравців. Інші під різними причинами планували проігнорувати захід.

Власник франшизи Джеффрі Лурі є прихильником Демократичної партії. За інформацією від CBS у 2016 році він пожертвував 2700 доларів на президентську кампанію Клінтон.

Штат Пенсильфанія, столицею якої є Філадельфія, також завжди більше симпатизувала демократам, але на минулорічних виборах тріумф дістався Траму, який набрав 50,8% голосів, тоді як Камала Гарріс 48,2%.