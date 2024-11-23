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МЛБ назвала найкращих пітчерів сезону-2024

Руслан Травкін — 23 листопада 2024, 13:48
МЛБ назвала найкращих пітчерів сезону-2024
x.com/MLB/status

Головна бейсбольна ліга світу Major Basseball League назвала найкращих пітчерів за підсумками сезону.

Про це повідомила пресслужба МЛБ.

Найкращим у Національній лізі визнано Кріс Сейла з Атланти Брейвз. Він отримав у голосуванні 26 перших місць із 30 можливих. Кріс випередив Зака ​​Уїлера з Філадельфії Філліс та Пола Скінса з ПіттсбургПайретс.

В Американській лізі приз також отримав Тарік Скубал із Детройту. На перше місце його поставили усі 30 експертів. Гра Скубала стала однією з причин, через які Тайгерс сенсаційно вийшли до плейоф.

Для обох гравців нагороди Сая Янга стали першими у кар'єрі.

Нагадаємо, раніше в МЛБ було визначено найкращих менеджерів року.

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