МЛБ назвала найкращих пітчерів сезону-2024
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Головна бейсбольна ліга світу Major Basseball League назвала найкращих пітчерів за підсумками сезону.
Про це повідомила пресслужба МЛБ.
Найкращим у Національній лізі визнано Кріс Сейла з Атланти Брейвз. Він отримав у голосуванні 26 перших місць із 30 можливих. Кріс випередив Зака Уїлера з Філадельфії Філліс та Пола Скінса з ПіттсбургПайретс.
В Американській лізі приз також отримав Тарік Скубал із Детройту. На перше місце його поставили усі 30 експертів. Гра Скубала стала однією з причин, через які Тайгерс сенсаційно вийшли до плейоф.
Для обох гравців нагороди Сая Янга стали першими у кар'єрі.
Нагадаємо, раніше в МЛБ було визначено найкращих менеджерів року.