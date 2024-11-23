МЛБ назвала найкращих пітчерів сезону-2024

Головна бейсбольна ліга світу Major Basseball League назвала найкращих пітчерів за підсумками сезону.

Про це повідомила пресслужба МЛБ.

Найкращим у Національній лізі визнано Кріс Сейла з Атланти Брейвз. Він отримав у голосуванні 26 перших місць із 30 можливих. Кріс випередив Зака ​​Уїлера з Філадельфії Філліс та Пола Скінса з ПіттсбургПайретс.

В Американській лізі приз також отримав Тарік Скубал із Детройту. На перше місце його поставили усі 30 експертів. Гра Скубала стала однією з причин, через які Тайгерс сенсаційно вийшли до плейоф.

UNANIMOUS



2024 American League Cy Young Award Winner Tarik Skubal 🏆 pic.twitter.com/8D3paCfMlN — Detroit Tigers (@tigers) November 20, 2024

Your 2024 National League Cy Young Award winner is Chris Sale of the @Braves! pic.twitter.com/fBKCrFj3fu — MLB (@MLB) November 20, 2024

🚨 UNANIMOUS 🚨



Tarik Skubal had a no-doubt Cy Young season 💪 pic.twitter.com/Rx4RXxBoCF — MLB (@MLB) November 21, 2024

Для обох гравців нагороди Сая Янга стали першими у кар'єрі.

Нагадаємо, раніше в МЛБ було визначено найкращих менеджерів року.