Внаслідок крововиливу в мозок раптово померла 18-річна професійна гольфістка

У віці 19 років померла австралійська професійна гольфістка Джессіка Бенг внаслідок крововиливу в мозок.

Про це повідомляє The Athletic.

Як зазначається, дівчина померла в лікарні "Synphaet Ramintra", розташованій у Бангкоку. Геморагічний інсульт у неї стався ще на початку цього місяця в Таїланді, через що спортсменку госпіталізували.

За даними сторінки для збору пожертв на GoFundMe, створеної родиною Бенг, гольфістку підключили до апарату штучного дихання у відділенні інтенсивної терапії.

До речі, станом на 14 серпня в рамках цієї акції було зібрано близько 51 тисячі австралійських доларів. Родина дівчини заявляла, що витратить кошти на її транспортування, проте вже після її смерті всі гроші підуть на відшкодування медичних витрат.

"Ця новина справді глибоко нас засмутила. Однак ми хотіли б і надалі згадувати Джесіку та вшановувати її досягнення, пристрасть і відданість гольфу", – йдеться у заяві родини.

Зазначимо, що Бенг є уродженкою Південної Кореї. У лютому цього року 18-річна дівчина виграла з перевагою в п'ять ударів регіональний відбірковий турнір "Women's New South Wales Open". Більше того, вона тріумфувала на ньому, побивши рекорд поля.

Нагадаємо, що напередодні несподівано помер 17-річний вихованець футбольної академії Полісся Максим Баранівський.