Я не хочу робити це ще чотири роки: дворазова олімпійська чемпіонка оголосила про завершення кар'єри

Нідерландка Маріт Бауместер завершила професійну кар'єру у вітрильному спорті. Найуспішніша олімпійка у своєму виді спорту оголосила про це під час презентації своєї книги "Перемагати головою".

Про це повідомляє Ad.nl. Деталі додає Sporza.be/nl.

"Я не закриваю розділ, я починаю новий. Це було важке рішення, але воно офіційно прийняте. За це доводиться платити, я не хочу робити це ще чотири роки. Я хочу більше часу проводити зі своєю дочкою", – сказала 37-річна Маріт.

Бауместер у 2022 році стала мамою. У неї народилася донька.

Маріт – відоме ім'я у вітрильному спорті. Її вражаючий список досягнень включає два олімпійські золота (Ріо-2016 та Париж-2024), срібло (Лондон-2012) та бронзу (Токіо-2021).

