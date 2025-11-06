Олімпійському чемпіону видалили пухлину в голові. Він втратив слух на одне вухо

Олімпійський чемпіон Сочі-2014 Мішель Мюлдер успішно переніс операцію з видалення пухлини аневризми головного мозку. 39-річний ковзаняр повідомив про це в соціальних мережах.

Про це пише Ad.nl.

Внаслідок операції нідерландський спортсмен втратив слух на одне вухо, але в іншому почувається добре.

Малдер виявив доброякісну пухлину в голові два роки тому. Він розповів про це під час свого виступу в шоу "Зірки на сцені", де відомі особистості Нідерландів показують свої вокальні, танцювальні чи інші вміння.

В Instagram він написав, що мав два варіанти: опромінення або операція. До серпня він обирав перше. Пухлина виросла до діаметра приблизно трьох сантиметрів, тому було прийнято рішення про операцію.

"Це було дуже сюрреалістично, бо я почувався у супер формі, хіба що я почав чути все гірше і гірше з правого боку. Одне з найстрашніших відчуттів – це прокинутися від наркозу, не знаючи, чи ти ще можеш щось зробити" – написав Мюлдер.

Після операції Малдер втратив слух на одне вухо. Але той факт, що він все ще міг повноцінно використовувати та рухати обличчям, був для нього радісним.

" Відчуття на моєму обличчі повністю збереглися, а ковтання відбувається без зусиль. Операція пройшла успішно", – додав Мішель.

39-річний Мюлдер на Іграх-2014 став чемпіоном у забігу на 500 м, а на дистації 1000 м ковзаняр став бронзовим призером. Також він ставав чемпіоном світу в Солт-Лейк-Сіті (2013) та Нагано (2014).

