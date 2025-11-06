Олімпійському чемпіону видалили пухлину в голові. Він втратив слух на одне вухо
Олімпійський чемпіон Сочі-2014 Мішель Мюлдер успішно переніс операцію з видалення пухлини аневризми головного мозку. 39-річний ковзаняр повідомив про це в соціальних мережах.
Про це пише Ad.nl.
Внаслідок операції нідерландський спортсмен втратив слух на одне вухо, але в іншому почувається добре.
Малдер виявив доброякісну пухлину в голові два роки тому. Він розповів про це під час свого виступу в шоу "Зірки на сцені", де відомі особистості Нідерландів показують свої вокальні, танцювальні чи інші вміння.
В Instagram він написав, що мав два варіанти: опромінення або операція. До серпня він обирав перше. Пухлина виросла до діаметра приблизно трьох сантиметрів, тому було прийнято рішення про операцію.
"Це було дуже сюрреалістично, бо я почувався у супер формі, хіба що я почав чути все гірше і гірше з правого боку.
Одне з найстрашніших відчуттів – це прокинутися від наркозу, не знаючи, чи ти ще можеш щось зробити" – написав Мюлдер.
Після операції Малдер втратив слух на одне вухо. Але той факт, що він все ще міг повноцінно використовувати та рухати обличчям, був для нього радісним.
"Відчуття на моєму обличчі повністю збереглися, а ковтання відбувається без зусиль. Операція пройшла успішно", – додав Мішель.
39-річний Мюлдер на Іграх-2014 став чемпіоном у забігу на 500 м, а на дистації 1000 м ковзаняр став бронзовим призером. Також він ставав чемпіоном світу в Солт-Лейк-Сіті (2013) та Нагано (2014).
