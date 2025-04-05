Титулований російський борець та "друг Путіна" пропустить чемпіонат Європи

Титулований російський борець Абдулрашид Садулаєв не зможе взяти участь у чемпіонаті Європи 2025 року.

Про це місцевим ЗМІ заявив тренер Росії Хаджимурат Гацалов.

"Зрозумілих пояснень немає, але цю тему закрито. Ясна річ, що це політичне рішення на заборону Садулаєву відвідувати Шенгенську зону. Оскільки Хорватія також до неї входить, то і чемпіонат світу може відбутись без Садулаєва, якщо до вересня не вдасться розв'язати цю проблему", – розповів Гацалов.

Садулаєв – дворазовий Олімпійський чемпіон 2016 та 2020 років, багаторазовий чемпіон світу та Європи. Зазначимо, що спортсмен відкрито підтримує війну в Україні та імперську політику Володимира Путіна.

Раніше російські гімнасти відмовились від участі у турнірах під егідою FIG через образу на "нейтральний статус".