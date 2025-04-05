Російські "нейтральні" гімнасти відмовились від участі в турнірах FIG

Російські гімнасти відмовились від участі у міжнародних турнірах під егідою FIG (міжнародна федерація гімнастики) попри дозвіл на виступ у "нейтральному" статусі.

Про це повідомила пресслужба місцевої федерації.

Згідно із заявою організації, це рішення зумовлено бажанням сами спортсменів. На їхню думку, спорт повинен дарувати добробут та дружбу, а не сіяти ненависть.

Окрім того, президент федерації гімнастики Росії Ватанабе заявив, що допуск гімнастів під "нейтральним прапором" є проявом дискримінації.

Олімпійський комітет Росії пообіцяв чинити тиск на FIG заради перегляду правил участі їх спортсменів у турнірах.

Зазначимо, що рішення відмовитись від виступів ухвалили представники як спортивної, так і художньої гімнастики.

Напередодні стало відомо про загибель на війні відомого українського альпініста.