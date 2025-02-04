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Подарували два светри президенту: переможці Кубка Стенлі відвідали Трампа в Білому домі

Руслан Травкін — 4 лютого 2025, 13:42
Подарували два светри президенту: переможці Кубка Стенлі відвідали Трампа в Білому домі
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Президент США прийняв у Білому домі чемпіонів Національної хокейної ліги Флориду Пантерз.

Відповідна інформація про це поділилися пресслужби Білого дому та переможців Кубку Стенлі.

У своїй промові Трамп похвалив Флориду за те, що команда пройшла шлях від поразки у фіналі 2023 року від "Вегас Голден Найтс" до завоювання першого титулу в історії франшизи.

Флорида у фіналі переграла Едмонтон Ойлерз. Американський клуб вів у серії 3:0, але канадці відновили паритет, але "пантери" у вирішальній грі виграли титул.

Хокеїсти вручили Трампу кілька подарунків. Він отримав два клубні светри та золоту ключку. Светри були з №45 та №47. Трамп – 45-й та 47-й президент США.

Нагадаємо, через його політику в бік Канади фанати місцевих команд, які грають в НХЛ чи НБА, освистують гімн Сполучених штатів Америки.

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