Клуб НФЛ видав контракт ранінбеку на 18,5 млн доларів
Девід Монтгомері
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Клуб Національної футбольної ліги Детройт Лайонс продовжив контракт із ранінбеком Девідом Монтгомері.
Про це повідомила клубна пресслужба.
Нова угода розрахована до кінця сезону НФЛ-2027. Гравець за останні два роки контракту отримає 18,5 млн доларів.
За цей сезон його заробітна плата складає 5,25 млн доларів, а за сезон НФЛ-2025 – 6,8 млн.
27-річний Монтгомері був обраний на драфті-2019 у третьому раунді під №3. Перші три роки Девід грав за Чикаго Берс.
Нагадаємо, у ніч 11 на 12 жовтня стартував шостий ігровий тиждень в НФЛ.