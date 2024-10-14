Клуб НФЛ видав контракт ранінбеку на 18,5 млн доларів

Клуб Національної футбольної ліги Детройт Лайонс продовжив контракт із ранінбеком Девідом Монтгомері.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Нова угода розрахована до кінця сезону НФЛ-2027. Гравець за останні два роки контракту отримає 18,5 млн доларів.

За цей сезон його заробітна плата складає 5,25 млн доларів, а за сезон НФЛ-2025 – 6,8 млн.

27-річний Монтгомері був обраний на драфті-2019 у третьому раунді під №3. Перші три роки Девід грав за Чикаго Берс.

Нагадаємо, у ніч 11 на 12 жовтня стартував шостий ігровий тиждень в НФЛ.