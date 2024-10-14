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Клуб НФЛ видав контракт ранінбеку на 18,5 млн доларів

Руслан Травкін — 14 жовтня, 02:11
Клуб НФЛ видав контракт ранінбеку на 18,5 млн доларів
Девід Монтгомері
x.com/LionsPR

Клуб Національної футбольної ліги Детройт Лайонс продовжив контракт із ранінбеком Девідом Монтгомері.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Нова угода розрахована до кінця сезону НФЛ-2027. Гравець за останні два роки контракту отримає 18,5 млн доларів.

За цей сезон його заробітна плата складає 5,25 млн доларів, а за сезон НФЛ-2025 – 6,8 млн.

27-річний Монтгомері був обраний на драфті-2019 у третьому раунді під №3. Перші три роки Девід грав за Чикаго Берс.

Нагадаємо, у ніч 11 на 12 жовтня стартував шостий ігровий тиждень в НФЛ.

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