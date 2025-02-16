Данча зазнала поразки в 1/8 фінальної частини Кубку світу зі сноубордингу
У канадському Вал Сент-Комі, що поблизу Монреаля, свої виступи на Кубку світу зі сноубордингу завершила українка Аннамарі Данча.
У паралельному слаломі 34-річна українська сноубордистка кваліфікувалася до фінальної частини, де поступилася швейцарці Юлії Зогг.
Інша українка Надія Гапатин не зуміла подолати кваліфікацію, продемонструвавши 19 результат.
Головним успіхом Данчі є срібна медаль чемпіонату світу 2019 року в паралельному слаломі.
Також Аннамарі Данча двічі ставала віцечемпіонкою Всесвітньої Універсіаді у паралельному слаломі-гіганті – у 2011 та 2017 роках.
Зазначимо, що в нинішньому сезоні найкращим результатом Данчі став вихід до чвертьфіналу на етапі в болгарському Бансько.
Наступний етап Кубку світу запланований у канадському Калгарі на 19-23 лютого.