Данча зазнала поразки в 1/8 фінальної частини Кубку світу зі сноубордингу

У канадському Вал Сент-Комі, що поблизу Монреаля, свої виступи на Кубку світу зі сноубордингу завершила українка Аннамарі Данча.

У паралельному слаломі 34-річна українська сноубордистка кваліфікувалася до фінальної частини, де поступилася швейцарці Юлії Зогг.

Інша українка Надія Гапатин не зуміла подолати кваліфікацію, продемонструвавши 19 результат.

Головним успіхом Данчі є срібна медаль чемпіонату світу 2019 року в паралельному слаломі.

Також Аннамарі Данча двічі ставала віцечемпіонкою Всесвітньої Універсіаді у паралельному слаломі-гіганті – у 2011 та 2017 роках.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні найкращим результатом Данчі став вихід до чвертьфіналу на етапі в болгарському Бансько.

Наступний етап Кубку світу запланований у канадському Калгарі на 19-23 лютого.