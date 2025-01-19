Данча продемонструвала найкращий результат у сезоні на Кубку світу зі сноубордингу
У болгарському Бансько українка Аннамарі Данча показала найкращий результат у сезоні на Кубку світу зі сноубордингу.
У паралельному гігантському слаломі 34-річна українська сноубордистка дійшла до чвертьфіналу, де поступилася переможниці етапу Кубка світу у Карецці Жасмін Коратті з Італії.
Після першого спуску Данча йшла з відставанням у 0,65 секунди, а під час другого спуску українка впала, втративши шанси на вихід до півфіналу. У підсумку Аннамарі посіла сьоме місце.
Зазначимо, що Данча повторила четвертий кращий результат у кар'єрі на рівні Кубку світу.
Головним успіхом Данчі є срібна медаль чемпіонату світу 2019 року в паралельному слаломі.
Також Аннамарі Данча двічі ставала віцечемпіонкою Всесвітньої Універсіаді у паралельному слаломі-гіганті – у 2011 та 2017 роках.
Наступний етап Кубку світу відбудеться 25 січня у словенському поселенні Рогла.