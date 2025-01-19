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Данча продемонструвала найкращий результат у сезоні на Кубку світу зі сноубордингу

Денис Шаховець — 19 січня 2025, 15:12
Данча продемонструвала найкращий результат у сезоні на Кубку світу зі сноубордингу
Аннамарі Данча
FIS

У болгарському Бансько українка Аннамарі Данча показала найкращий результат у сезоні на Кубку світу зі сноубордингу.

У паралельному гігантському слаломі 34-річна українська сноубордистка дійшла до чвертьфіналу, де поступилася переможниці етапу Кубка світу у Карецці Жасмін Коратті з Італії.

Після першого спуску Данча йшла з відставанням у 0,65 секунди, а під час другого спуску українка впала, втративши шанси на вихід до півфіналу. У підсумку Аннамарі посіла сьоме місце.

Зазначимо, що Данча повторила четвертий кращий результат у кар'єрі на рівні Кубку світу.

Головним успіхом Данчі є срібна медаль чемпіонату світу 2019 року в паралельному слаломі.

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Також Аннамарі Данча двічі ставала віцечемпіонкою Всесвітньої Універсіаді у паралельному слаломі-гіганті – у 2011 та 2017 роках.

Наступний етап Кубку світу відбудеться 25 січня у словенському поселенні Рогла.

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