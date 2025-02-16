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Данча кваліфікувалася у фінальну частину етапу Кубку світу зі сноубордингу

Олексій Мурзак — 16 лютого 2025, 18:58
Данча кваліфікувалася у фінальну частину етапу Кубку світу зі сноубордингу
Аннамарі Данча
FIS

Українська сноубордистка Аннамарі Данча вдруге поспіль пробилася в фінальну частину етапу Кубку світу.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Наша спортсменка показала 15-й час у кваліфікації та пройшла далі. Водночас ще одна українка Надія Гапатин стала 19-ю і повторила свій найкращий результат на Кубках світу.

В 1/8 фіналу Данча змагатиметься з другим місцем кваліфікації, швейцаркою Юлією Зогг. Початок фіналів о 21:00.

Нагадаємо, що недавно Аннамарі Данча виступала на етапі Кубку світу зі сноубордингу в болгарському Бансько. Там українська сноубордистка показала свій найкращий результат в сезоні.

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