Данча не змогла кваліфікуватися в основний етап Кубку світу, програвши 0,09 секунди

У суботу, 25 січня, у словенській Роглі в межах Кубку світу зі сноубордингу відбулися кваліфікації, в яких брали участь чотири українці.

У жінок виступали Аннамарі Данча, Надія Гапатин та Віта Боднарук, у чоловіків – Михайло Харук.

На жаль, жоден з українців не зміг подолати кваліфікацію. Особливо виділяється результат Данчі.

34-річна спортсменка посіла 18 місце. Вона не змогла потрапити до першої шістнадцятки, місце в якій дозволило б їй виступити в основному етапі. Більш прикро через те, що Данча відстала від 16 місця на 0,09 секунди.

Гапатин показала 29-й результат, у той час як Боднарук – 37-й. Харук у свою чергу був дискваліфікований у чоловічій кваліфікації, через що достроково припинив боротьбу за вихід в основний етап.

Нагадаємо, що недавно Аннамарі Данча виступала на етапі Кубку світу зі сноубордингу в болгарському Бансько. Там українська сноубордистка показала свій найкращий результат в сезоні.