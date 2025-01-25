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Стрибки з трампліна. Марусяк – 11-й після першої спроби на польотах в Оберстдорфі

Олег Дідух — 25 січня 2025, 18:26
Стрибки з трампліна. Марусяк – 11-й після першої спроби на польотах в Оберстдорфі
Євген Марусяк
Skijumping.pl

Український стрибун Євген Марусяк пробився до другої спроби першого особистого старту на польотному етапі Кубку світу на трампліні імені Хайні Клопфера в німецькому Оберстдорфі. Він стрибнув на 215,5 метри та у підсумку показав 11-й результат.

Це четверте потрапляння Марусяка в залікову зону в поточному сезоні. Попередні три трапилися ще в грудні: двічі в німецькому Тітзеє-Нойштадті та одного разу – в швейцарському Енгельбергу. Найкращим результатом Євгена у поточному сезоні є 12 місце в Нойштадті. Особистий рекорд українця на Кубку світу – 11 місце в березні минулого року в норвезькому Вікерсунді.

Виграв першу спробу норвежець Йоханн Андре Форфанг, який випередив словенця Тімі Зайца та лідера Кубку світу, австрійця Даніеля Чофеніга. Старт другої спроби – о 18:38 за київським часом.

Результати першої спроби:

Вчора у кваліфікації Марусяк показав 22-й результат, Віталій Калініченко до основного раунду не пробився.

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