Мельник не змогла кваліфікуватися в півфінал бігу на 400 метрів ЧЄ-2025

Українська спортсменка Тетяна Мельник завершила виступ на чемпіонаті Європи 2025 року з легкої атлетики в приміщенні, не зумівши подолати кваліфікацію.

Мельник була єдиною українкою, яка відібралася на ЧЄ-2025 у біг на дистанцію 400 метрів. Для 29-річної легкоатлетки це був дебютний виступ на чемпіонаті Європи в даному виді.

Тетяна стартувала в третьому кваліфікаційному забігу. Щоб отримати місце у півфіналі, українка мала фінішувати у першій двійці свого забігу або ж опинитися серед двійки найкращих, хто не вийшов у півфінал змагань.

На жаль, Мельник завершила свій забіг на шостому місці з часом 57,13 секунди через що вона не змогла кваліфікуватися в півфінал змагань. Згодом вона взагалі була дискваліфікована, бо, як виявилося, українська спортсменка заступила за лінію на першому віражі.

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Варто зазначити, що Україна вперше з 2021 року була представлена в бігу на 400 метрів. Чотири роки тому в півфіналі виступили Катерина Климюк та Анна Рижикова.

Нагадаємо, що вчора Олег Дорощук та Дмитро Нікітін кваліфікувалися до фіналу стрибків у висоту в межах чемпіонату Європи-2025 з легкої атлетики в приміщенні.