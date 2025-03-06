Чемпіонат Європи в приміщеннях: з Магучіх і надіями на "золото"

У четвер, 6 березня, в Апелдорні (Нідерланди) стартує чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщеннях. Другий за значимістю в нинішньому зимовому сезоні після чемпіонату світу, який пройде в Нанкіні (Китай) 21-23 березня.

При цьому чемпіонат Європи мав стати головним стартом нинішньої зими, оскільки зазвичай чемпіонати світу та Європи проходять через рік. Європейські – по непарних роках, а світові – по парних. Корективи в календар вніс коронавірус, ЧС не проводили 2020 року, тому в період 2024-2026 років було вирішено провести три турніри поспіль.

Графік європейських першостей не збивався, раз на два роки – по непарних.

Збірна України на цьогорічному турнірі буде представлена командою з 18 спортсменів. А головною зіркою нашої збірної буде олімпійська чемпіонка Парижа-2024 Ярослава Магучіх.

Стрибки – наше все

Головним чином українська команда представлена у стрибкових дисциплінах: у чоловічій команді 5 стрибунів із 7, а в жіночій частині – 7 з 11.

У нашому коронному виді програми – стрибках у висоту, у змаганнях візьмуть участь одразу 6 спортсменів – по троє в чоловічому та жіночому турнірі.

У чоловіків за нагороди поборються Олег Дорощук, Вадим Кравчук і Дмитро Нікітін.

У жінок компанію Ярославі Магучіх складуть Катерина Табашник і Юлія Чумаченко.

Крім того, у чоловіків Данило Дубина вийде на старт у секторі для стрибків у довжину, а Владислав Шепелєв побореться за нагороди у змаганнях у потрійному стрибку.

У жінок Ольга Корсун, Анна Красуцька та Марія Сіней вийдуть у сектор для потрійного стрибка, а Яна Гладійчук побореться за нагороди в турнірі зі стрибків із жердиною.

Фаворити з України

Говорячи про потенційні медалі, ми, зрозуміло, насамперед акцентуємо увагу на Ярославу Магучіх.

Наша головна зірка вигравала вже всі найбільші змагання. А золото чемпіонату Європи в приміщеннях їй підкорялося двічі – в Торуні-2021 і Стамбулі-2023. І, якщо не трапиться чогось незвичайного, в Апелдорні буде третє європейське золото поспіль.

У нинішньому зимовому сезоні Ярослава продовжує "штампувати" перемоги, подекуди і з рекордами. На турнірі в словацькій Банська-Бистриці вона встановила рекорд сезону, подолавши планку на висоті 2,01. В італійському Удіне їй для перемоги вистачило стрибка на 1,94 метра.

До чемпіонату Європи Ярослава готується разом із масажистом легкоатлетичної збірної України Владиславом Проніним.

"Справжній прогрес – це не миттєві зміни – це про стійкі, щоденні кроки вперед", – підсумував підготовку до турніру фахівець у своєму Instagram.

А ось бронзова призерка Ігор у Парижі Ірина Геращенко та Юлія Левченко на нинішній Євро не приїдуть.

Табашник і Чумаченко цілком під силу замінити їх, склавши компанію Магучіх на п'єдесталі.

Два тижні тому Табашник в очному протистоянні з Левченко виграла золото зимового чемпіонату України. Обидві взяли висоту 1,90 м, але Катерина з першої спроби, а Юлія – з другої. Чумаченко закінчила першість на 3-му місці (1.87).

Також на початку лютого Табашник упевнено перемогла на турнірі в Тршинеці (Чехія) і зараз перебуває у чудовій формі. Також нагадаємо, що Катерина є бронзовою призеркою минулого зимового чемпіонату Європи-2023 у Стамбулі, де Магучіх була першою.

Говорячи про претендентів на медалі, не можна не згадати Олега Дорощука. Спортсмен із Кропивницького – чинний бронзовий призер літнього чемпіонату Європи-2024, який приймав італійський Рим.

23-річний Дорощук – один із претендентів на медалі в Апелдорні. Зокрема, найвищого ґатунку.

На Олімпійських іграх-2024 стрибун у висоту замкнув 6 найсильніших.

На зимовому чемпіонаті світу, який рік тому проходив у Глазго, йому трохи не пощастило – 4 місце.

Вадим Кравчук у лютому виграв чемпіонат Балканських країн, а Дмитро Нікітін у липні 2024-го виграв етап Світового туру в Угорщині.

Біг та інші

У бігових дисциплінах збірна України на цьогорічному ЧЄ буде представлена чотирма атлетами.

На дистанції 60 м нашу країну представить Діана Гончаренко, на 400-метрівці – Тетяна Мельник (жінки) та Олександр Погорілко (чоловіки), а на 60-метрівці з бар'єрами – Анна Плотіцина.

Крім того, Артем Левченко представлятиме Україну в змаганнях зі штовхання ядра, а Юлія Лобан – у п'ятиборстві.

Серед перелічених атлетів особливу увагу слід приділити 24-річній Юлії Лобан, яка реально може претендувати на медалі. Рік тому на зимовому чемпіонаті світу в Глазго представниця Чернігівщини замкнула 6 найкращих п'ятиборок світу. При цьому, що цікаво, всі вони представляли європейський континент.

Юлія Лобан Ульф Шиллер/athletix.ch

У 2023 році Юлія стала срібною призеркою Універсіади в Китаї. Тепер настав час поборотися і за медалі великих змагань у Європі.

Головна зірка – від господарів

Серед зірок турніру першої величини, перш за все, відзначимо 25-річну Фемке Бол з Нідерландів, яка вирішила зосередитися в Апелдорні виключно на командних змаганнях.

Фемке Бол Atletiekunie

Бол візьме участь у жіночій естафеті 4х400 м і змішаній естафеті 4х400 м.

На рахунку бігунки вже 22 медалі чемпіонатів світу, Європи та Олімпійських ігор – як на відкритому повітрі, так і в приміщеннях. Половина з них припадає на естафети, включно із золотими медалями в жіночому бігу 4х400 м на двох останніх чемпіонатах Європи в приміщенні та на відкритому повітрі, починаючи з турніру в Торуні-2021.

У Парижі-2024 Бол стала олімпійською чемпіонкою саме в змішаній естафеті 4х400 метрів.

Також візьме участь у цьогорічному чемпіонаті Європи у складі команди-господарів Ліке Клавер, олімпійська чемпіонка Парижа-2024 у тій самій естафеті 4х400 метрів, чемпіонка світу та Європи, яка також ставала чемпіонкою Європи в приміщеннях у Торуні-2021 у жіночій естафеті 4х400.

Зазначимо Муджингу Камбунджі – швейцарська спринтерка спробує втретє виграти золото на дистанції 60 метрів після перемог на чемпіонаті світу-2022 та чемпіонаті Європи-2023. Крім того, вона вигравала літні чемпіонати Європи у 2022 та 2024 роках на дистанції 200 метрів. А на ЧС-2019 виграла бронзу.

The reigning champion is ready for Apeldoorn. 😤



7️⃣.0️⃣3️⃣ for Mujinga Kambundji 🇨🇭 to win the 60m title at the Swiss Indoor Championships! 🔥 pic.twitter.com/xGdNyo2ZHa — European Athletics (@EuroAthletics) February 22, 2025

У чоловіків головною зіркою буде норвежець Якоб Інгебрігтсен.

Дворазовий олімпійський чемпіон Токіо-2020 на 1500 м і Парижа-2024 на 5000 м в Апелдорні візьме участь у забігах на 1500 і 3000 метрів. Із шести попередніх забігів на цих дистанціях на чемпіонатах Європи: Глазго-2019, Торунь-2021 і Стамбул-2023 він програв тільки один – срібло на "полуторці" в столиці Шотландії. В Апелдорні легендарний норвежець може стати вже 7-разовим чемпіоном Європи в приміщеннях.

Jakob Ingebrigtsen 🇳🇴 is targeting his third 1500/3000m double in #Apeldoorn2025. 🔥



And if he succeeds, he will become the joint most successful male athlete in European Indoor Championships history. 👀 — European Athletics (@EuroAthletics) March 3, 2025

Також у чоловічій частині програми варто відзначити польського спринтера Якуба Шиманські, який на минулому ЧЄ в Стамбулі-2023 виграв срібну медаль на дистанції 60 м, у 20-річному віці. У нинішньому сезоні він у блискучій формі, показавши на турнірі в Люксембурзі час 7,41 сек. Цей час зміг перевершити тільки британець Колін Джексон, якому належить європейський рекорд сезону, 7.30 сек.

Чинний чемпіон Самуеле Чеккареллі з Італії захищатиме свій титул. Італієць ще далеко не в тій формі, в якій він виграв золото в Стамбулі 2023 року (6.47 сек). Найкращий результат Чеккареллі у 2025-му – 6,64 сек.

Яскравого виступу чекають від угорця Аттіли Молнара, який став одним із відкриттів нинішнього зимового сезону. Він на пів секунди перевершив результати своїх найближчих суперників на дистанції 400 м. У лютому в Остраві Молнар показав час 45,08 і наблизився до європейського рекорду (45,05), який спільно належить німцеві Томасу Шонлебе і норвежцю Карстену Вархольму. Чи зможе угорець знайти в собі сили і скинути чотири соті секунди, встановивши новий рекорд? Це одна з головних інтриг чемпіонату.

Фемке Бол, яка двічі побила світовий рекорд у приміщенні саме на Omnisport Arena в Апелдорні, де й відбуватиметься ЧЄ, може підтвердити – на цій трасі швидкі секунди цілком можливі.

Final entries for the 2025 European Athletics Indoor Championships are available to view.



The entry-list features 4️⃣ individual champions from Paris 2024 and 1️⃣2️⃣ individual winners from Istanbul 2023.#Apeldoorn2025



🔗 https://t.co/2gcGcaUpsF pic.twitter.com/RpBBZHu4ip — European Athletics (@EuroAthletics) February 26, 2025

До речі, якщо Молнар виграє золото в Апелдорні, він покладе край 40-річній переможній "посусі" у своїй країні. І стане першим угорцем, який завоював золоту медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні з часів Дьюла Палоці, який виграв титул у стрибках у довжину 1985 року.

Ще одна мегазірка світової легкої атлетики, стрибун із жердиною Арман Дюплантіс, нинішній турнір пропустить. Також не приїде в Апелдорн триразова олімпійська чемпіонка з семиборства бельгійка Нафі Тіам.

Де дивитися

Прямий ефір чемпіонату Європи в Україні буде доступний на каналі "Суспільне Спорт", а також на сайті телеканалу.

6 березня трансляція розпочнеться о 20.50 за Києвом, 7 березня будуть доступні ранкова (11:15) і вечірня (21:00) сесії, 8 березня трансляції розпочнуться об 11:00 і 19:30, а 9 березня – о 09:45 і з 17:00 до 21:30 (з перервою на жіночу біатлонну естафету).