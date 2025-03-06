Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Чемпіонат Європи в приміщеннях: з Магучіх і надіями на "золото"

Кирило Стадниченко — 6 березня 2025, 09:00
Ярослава Магучіх
Ярослава Магучіх на ЧС-2022 в приміщенні

У четвер, 6 березня, в Апелдорні (Нідерланди) стартує чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщеннях. Другий за значимістю в нинішньому зимовому сезоні після чемпіонату світу, який пройде в Нанкіні (Китай) 21-23 березня.

При цьому чемпіонат Європи мав стати головним стартом нинішньої зими, оскільки зазвичай чемпіонати світу та Європи проходять через рік. Європейські – по непарних роках, а світові – по парних. Корективи в календар вніс коронавірус, ЧС не проводили 2020 року, тому в період 2024-2026 років було вирішено провести три турніри поспіль.

Графік європейських першостей не збивався, раз на два роки – по непарних.

Збірна України на цьогорічному турнірі буде представлена командою з 18 спортсменів. А головною зіркою нашої збірної буде олімпійська чемпіонка Парижа-2024 Ярослава Магучіх.

Стрибки – наше все

Головним чином українська команда представлена у стрибкових дисциплінах: у чоловічій команді 5 стрибунів із 7, а в жіночій частині – 7 з 11.

У нашому коронному виді програми – стрибках у висоту, у змаганнях візьмуть участь одразу 6 спортсменів – по троє в чоловічому та жіночому турнірі.

У чоловіків за нагороди поборються Олег Дорощук, Вадим Кравчук і Дмитро Нікітін.

У жінок компанію Ярославі Магучіх складуть Катерина Табашник і Юлія Чумаченко.

Крім того, у чоловіків Данило Дубина вийде на старт у секторі для стрибків у довжину, а Владислав Шепелєв побореться за нагороди у змаганнях у потрійному стрибку.

У жінок Ольга Корсун, Анна Красуцька та Марія Сіней вийдуть у сектор для потрійного стрибка, а Яна Гладійчук побореться за нагороди в турнірі зі стрибків із жердиною.

Фаворити з України

Говорячи про потенційні медалі, ми, зрозуміло, насамперед акцентуємо увагу на Ярославу Магучіх.

Наша головна зірка вигравала вже всі найбільші змагання. А золото чемпіонату Європи в приміщеннях їй підкорялося двічі – в Торуні-2021 і Стамбулі-2023. І, якщо не трапиться чогось незвичайного, в Апелдорні буде третє європейське золото поспіль.

У нинішньому зимовому сезоні Ярослава продовжує "штампувати" перемоги, подекуди і з рекордами. На турнірі в словацькій Банська-Бистриці вона встановила рекорд сезону, подолавши планку на висоті 2,01. В італійському Удіне їй для перемоги вистачило стрибка на 1,94 метра.

До чемпіонату Європи Ярослава готується разом із масажистом легкоатлетичної збірної України Владиславом Проніним.

"Справжній прогрес  це не миттєві зміни  це про стійкі, щоденні кроки вперед",  підсумував підготовку до турніру фахівець у своєму Instagram.

А ось бронзова призерка Ігор у Парижі Ірина Геращенко та Юлія Левченко на нинішній Євро не приїдуть.

Табашник і Чумаченко цілком під силу замінити їх, склавши компанію Магучіх на п'єдесталі.

Два тижні тому Табашник в очному протистоянні з Левченко виграла золото зимового чемпіонату України. Обидві взяли висоту 1,90 м, але Катерина з першої спроби, а Юлія – з другої. Чумаченко закінчила першість на 3-му місці (1.87).

Також на початку лютого Табашник упевнено перемогла на турнірі в Тршинеці (Чехія) і зараз перебуває у чудовій формі. Також нагадаємо, що Катерина є бронзовою призеркою минулого зимового чемпіонату Європи-2023 у Стамбулі, де Магучіх була першою.

Говорячи про претендентів на медалі, не можна не згадати Олега Дорощука. Спортсмен із Кропивницького – чинний бронзовий призер літнього чемпіонату Європи-2024, який приймав італійський Рим.

23-річний Дорощук – один із претендентів на медалі в Апелдорні. Зокрема, найвищого ґатунку.

На Олімпійських іграх-2024 стрибун у висоту замкнув 6 найсильніших.

На зимовому чемпіонаті світу, який рік тому проходив у Глазго, йому трохи не пощастило – 4 місце.

Вадим Кравчук у лютому виграв чемпіонат Балканських країн, а Дмитро Нікітін у липні 2024-го виграв етап Світового туру в Угорщині.

Біг та інші

У бігових дисциплінах збірна України на цьогорічному ЧЄ буде представлена чотирма атлетами.

На дистанції 60 м нашу країну представить Діана Гончаренко, на 400-метрівці – Тетяна Мельник (жінки) та Олександр Погорілко (чоловіки), а на 60-метрівці з бар'єрами – Анна Плотіцина.

Крім того, Артем Левченко представлятиме Україну в змаганнях зі штовхання ядра, а Юлія Лобан – у п'ятиборстві.

Серед перелічених атлетів особливу увагу слід приділити 24-річній Юлії Лобан, яка реально може претендувати на медалі. Рік тому на зимовому чемпіонаті світу в Глазго представниця Чернігівщини замкнула 6 найкращих п'ятиборок світу. При цьому, що цікаво, всі вони представляли європейський континент.

Юлія Лобан
Юлія Лобан
Ульф Шиллер/athletix.ch

У 2023 році Юлія стала срібною призеркою Універсіади в Китаї. Тепер настав час поборотися і за медалі великих змагань у Європі.

Головна зірка – від господарів

Серед зірок турніру першої величини, перш за все, відзначимо 25-річну Фемке Бол з Нідерландів, яка вирішила зосередитися в Апелдорні виключно на командних змаганнях.

Фемке Бол
Фемке Бол
Atletiekunie

Бол візьме участь у жіночій естафеті 4х400 м і змішаній естафеті 4х400 м.

На рахунку бігунки вже 22 медалі чемпіонатів світу, Європи та Олімпійських ігор – як на відкритому повітрі, так і в приміщеннях. Половина з них припадає на естафети, включно із золотими медалями в жіночому бігу 4х400 м на двох останніх чемпіонатах Європи в приміщенні та на відкритому повітрі, починаючи з турніру в Торуні-2021.

У Парижі-2024 Бол стала олімпійською чемпіонкою саме в змішаній естафеті 4х400 метрів.

Також візьме участь у цьогорічному чемпіонаті Європи у складі команди-господарів Ліке Клавер, олімпійська чемпіонка Парижа-2024 у тій самій естафеті 4х400 метрів, чемпіонка світу та Європи, яка також ставала чемпіонкою Європи в приміщеннях у Торуні-2021 у жіночій естафеті 4х400.

Зазначимо Муджингу Камбунджі – швейцарська спринтерка спробує втретє виграти золото на дистанції 60 метрів після перемог на чемпіонаті світу-2022 та чемпіонаті Європи-2023. Крім того, вона вигравала літні чемпіонати Європи у 2022 та 2024 роках на дистанції 200 метрів. А на ЧС-2019 виграла бронзу.

У чоловіків головною зіркою буде норвежець Якоб Інгебрігтсен.

Дворазовий олімпійський чемпіон Токіо-2020 на 1500 м і Парижа-2024 на 5000 м в Апелдорні візьме участь у забігах на 1500 і 3000 метрів. Із шести попередніх забігів на цих дистанціях на чемпіонатах Європи: Глазго-2019, Торунь-2021 і Стамбул-2023 він програв тільки один – срібло на "полуторці" в столиці Шотландії. В Апелдорні легендарний норвежець може стати вже 7-разовим чемпіоном Європи в приміщеннях.

Також у чоловічій частині програми варто відзначити польського спринтера Якуба Шиманські, який на минулому ЧЄ в Стамбулі-2023 виграв срібну медаль на дистанції 60 м, у 20-річному віці. У нинішньому сезоні він у блискучій формі, показавши на турнірі в Люксембурзі час 7,41 сек. Цей час зміг перевершити тільки британець Колін Джексон, якому належить європейський рекорд сезону, 7.30 сек.

Чинний чемпіон Самуеле Чеккареллі з Італії захищатиме свій титул. Італієць ще далеко не в тій формі, в якій він виграв золото в Стамбулі 2023 року (6.47 сек). Найкращий результат Чеккареллі у 2025-му – 6,64 сек.

Яскравого виступу чекають від угорця Аттіли Молнара, який став одним із відкриттів нинішнього зимового сезону. Він на пів секунди перевершив результати своїх найближчих суперників на дистанції 400 м. У лютому в Остраві Молнар показав час 45,08 і наблизився до європейського рекорду (45,05), який спільно належить німцеві Томасу Шонлебе і норвежцю Карстену Вархольму. Чи зможе угорець знайти в собі сили і скинути чотири соті секунди, встановивши новий рекорд? Це одна з головних інтриг чемпіонату.

Фемке Бол, яка двічі побила світовий рекорд у приміщенні саме на Omnisport Arena в Апелдорні, де й відбуватиметься ЧЄ, може підтвердити – на цій трасі швидкі секунди цілком можливі.

До речі, якщо Молнар виграє золото в Апелдорні, він покладе край 40-річній переможній "посусі" у своїй країні. І стане першим угорцем, який завоював золоту медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні з часів Дьюла Палоці, який виграв титул у стрибках у довжину 1985 року.

Ще одна мегазірка світової легкої атлетики, стрибун із жердиною Арман Дюплантіс, нинішній турнір пропустить. Також не приїде в Апелдорн триразова олімпійська чемпіонка з семиборства бельгійка Нафі Тіам.

Де дивитися

Прямий ефір чемпіонату Європи в Україні буде доступний на каналі "Суспільне Спорт", а також на сайті телеканалу.

6 березня трансляція розпочнеться о 20.50 за Києвом, 7 березня будуть доступні ранкова (11:15) і вечірня (21:00) сесії, 8 березня трансляції розпочнуться об 11:00 і 19:30, а 9 березня – о 09:45 і з 17:00 до 21:30 (з перервою на жіночу біатлонну естафету).

Ярослава Магучіх Тетяна Мельник Катерина Табашник Олег Дорощук Юлія Лобан Якоб Інгебрігтсен Фемке Бол Чемпіонат Європи 2025 з легкої атлетики в приміщенні ЧЕ-2025 з легкої атлетики в приміщенні