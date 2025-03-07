Вночі була дуже висока температура: Мельник пояснила провал у кваліфікації на ЧЄ-2025

Українська легкоатлетка Тетяна Мельник прокоментувала виступи у кваліфікації бігу на 400 м на чемпіонаті Європи-2025 у приміщенні, зазначивши, що в неї була дуже висока температура.

Про це вона сказала у коментарі Суспільне Спорт.

"Що сталося на віражі? Вночі була дуже висока температура, вся перегоріла. Стан дуже важкий: всі м'язи важкі, втратила голос і дуже погано почуваюся. Розраховувала, що все ж зможу зібратися та нормально пробігти, але не вийшло. Немає слів. Перша доріжка, з моїм зростом – дуже важко її бігти. Бігла до кінця, але хвороба дала про себе знати. Відчувала, що організм бореться, але дуже-дуже важко. Всі хворіють, якийсь вірус, і дуже важко дихати. Захворіла після чемпіонату України, але тут в Апелдорні, пішло загострення", – пояснила атлетка.

Нагадаємо, Мельник завершила виступ на чемпіонаті Європи 2025 року з легкої атлетики в приміщенні, не зумівши подолати кваліфікацію. Для 29-річної легкоатлетки це був дебютний виступ на чемпіонаті Європи в даному виді.

Тетяна завершила свій забіг на шостому місці з часом 57,13 секунди через що вона не змогла кваліфікуватися в півфінал змагань. Згодом вона взагалі була дискваліфікована, бо, як виявилося, українська спортсменка заступила за лінію на першому віражі.