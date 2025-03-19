Падіння під час другої спроби: Коваленко не пройшов до фіналу ЧС у слоупстайлі

Український фристайліст Орест Коваленко не зміг подолати кваліфікацію чемпіонату світу в слоупстайлі.

23-річний українець показав результат 44.47 бали, що дозволило посісти лише 21 місце.

Орест успішно показав себе під час першої спроби, але у другй під час виконання елементу впав, отримавши 12.16 балів.

Участь у кваліфікації взяли 50 спортсменів. Найкраще себе проявив бронзовий призер ЧС-2023 швейцарець Андреа Рагетті.

ЧС-2025 з фристайлу. Кваліфікація у слоупстайлі (чоловіки)

1. Андреа Рагетті (Швейцарія) - 84.68 бала

2. Лука Геррінтон (Нова Зеландія) — 81.72

3. Мак Форгенд (США) - 79.36

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21. Орест Коваленко (Україна) - 44.47

Для Коваленка це третій виступ на чемпіонаті світу: до цього був 23-м в 2019 році й 24-м — в 2023-му.

Нагадаємо, Катерина Коцар не зуміла подолати кваліфікацію серед жінок, показавши 22-й результат.