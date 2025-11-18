Наздогнав йокозуну: українець Аонішікі здобув дев'яту перемогу на турнірі Kyushu 2025

Українець Данило Аонішікі Явгусишин здобув свою дев'яту перемогу на гранд-турнірі сумо Kyushu 2025, що проходить у місті Фукуока, Японія.

Сумоїст на 10 день турніру здолав ветерана Тамаваші, який два дні тому відсвяткував своє 41-річчя.

Тамаваші за кар'єру здобував два юшо (перемог у гран-турнірі – прим.). Було це в січні 2019-го та вересні 2022-го.

До зустрічі проти Данила він підходив із результатом 4-5. На початку сутички японець трохи змістився ліворуч, майже захопивши центр дохйо (рингу – прим.), але спортсмен із Вінниці активними рухами рук перехопив ініціативу й виштовхав опонента.

Головною сенсацією дня стала поразка йокозуни Оносато, який до сьогодні мав 9-0.

Його здолав Йошинофуджі. Саме цей сумоїст стане суперником Аонішікі завтра. Зазначимо, що українець програв обидві особисті зустрічі Йошинофуджі.

Йокозуна Хошорю після тривалої статичної боротьби зумів захопити маваші (пояс – прим.) Ошоми і кинути того на дохйо.

Турнірна таблиця турніру Kyushu 2025 після 10 днів змагань

Турнір триватиме до 23 листопада. Якщо в кількох сумоїстів буде однаковий показник, то між ними буде проведено додатковий плейоф.

Наразі 21-річний Явгусишин має ранг секіваке. Щоб піднятися до озекі йому може не вистачити і перемоги в турнірі, оскільки він європеєць і для нього це всього 5 турнір за кар'єру в дивізіоні Макуучі (найвищий дивізіон – прим.).

До рангу йокозуни не підіймався жоден європеєць, але озекі ставали грузин Леван Горгадзе (виступав під ім'ям Тотіношин), естонець Кальдо Хевельсон (Баруто) та болгарин Калоян Махлянов (Коотосю).

Ранги в сумо

Маегашири – отримують у середньому ~$12 500.

Комусубі – мають окремі привілеї, ~$16 000, звертання за титулом і після кар'єри.

Секіваке – "сходи" до озекі; потрібно стабільно проводити турніри 10+ перемог.

Озекі – ~$22 000, членство в Асоціації після кар'єри, солідна виплата, церемоніальні ролі. Зазвичай для підвищення потрібно 33 перемоги за 3 турніри. Якщо озекі отримує маке коші (7-8 і гірше), має шанс реабілітації на наступному турнірі.

Йокозуна – найвищий ранг, лише 75 сумоїстів в історії досягали його. Стають, як правило, після двох поспіль юшо на рівні озекі або еквівалентної домінації. Йокозуну не понижують – у разі тривалих слабких результатів завершує кар'єру. Нині є 2 йокозуни – Хошорю (Монголія) та Оносато (Японія).

Борці сумо, навіть якщо вони не з Японії, задля виступів обирають собі шикону (ім'я – прим.). Данило взяв нікнейм Аонішікі Арата, що означає "Синя парча" (художньо-декоративна тканина з шовковою основою – прим.). Це метафора, яка може означати молодий, але яскравий талант, або благородну силу в молодому тілі.